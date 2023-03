Nyolc iskola, két kollégium és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szakszolgálat élére keres intézményvezetőt a Miskolci Tankerületi Központ.

A vezetői pályázatok beadásának határideje már lejárt, a döntést a köznevelésért felelős miniszter hozza majd meg. Az elbírálás határideje június 26-a. Az állásokat augusztus 16-ától tölthetik be az új vezetők. A pályázatok a Miskolci Tankerületi Központhoz érkeztek be, ezért itt érdeklődtünk, melyik iskolába miért keresnek vezetőt, és hogy hány pályázat érkezett be egy-egy intézmény élére.

Azt a választ kaptuk, hogy valamennyi intézményben lejár a tanév végén a jelenlegi igazgató magasabb vezetői megbízása, ezért írták ki a pályázatokat.

Két intézmény kiírására két-két pályázat, hat intézményben egy-egy pályázó dokumentációja érkezett meg a tankerülethez, egy iskolában nincs benyújtott pályázat. Hozzátették: a tankerület szakmailag véleményezi a beérkezett pályázatokat - tudta meg a boon.hu.

Előtte megkérdezte

Madarász Péternek, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium intézményvezetőjének is lejár a megbízatása augusztus 15-én. Mint mondta, egyedüli pályázó volt az iskola vezetői posztjára.

– Előtte azonban megkérdeztem a tantestületet, hogy elégedett-e a munkámmal, beadjam-e a pályázatomat, és majdnem 100 százalékban támogattak. Ez nem része az eljárásnak, csak kíváncsi voltam, hogy a közösség, amelynek az élén állok, akarja-e, hogy továbbra is folytassam az eddigi munkát. Véleményük meggyőzött arról, hogy elképzeléseimet újra papírra vessem, és pályázzak a posztra. A vezetői programom egyébként elérhető az iskola weboldalán, azt bárki megtekintheti, hiszen a szabályok szerint nyilvánosságra kell hozni. Olykor nem könnyű a vezető feladata a gimnázium élén, de az irány, amerre megyünk jó, a mutatóink kiválóak. A gyerekekért és a kollégákért vállalom, amennyiben az oktatásirányítás alkalmasnak tart a feladatra – fogalmazott Madarász Péter, akinek augusztusban már a második ötéves vezetői ciklusa telik le a gimnázium élén.

Egész embert kíván

Egy pályázat érkezett a Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola élére is. Kosztrubné Szűcs Katalin megbízott intézményvezető pályázott, aki két éve megbízott vezetőként látja el a feladatot. Mint mondta, 2021 decemberében ment nyugdíjba az elődje, azóta betöltetlen a poszt.

– Mára megszereztem a szükséges szakképesítést, és az idén benyújtottam a pályázatomat. 1986 óta dolgozom az intézményben. A vezetői munka egész embert kíván és állandó készenlétet. Rendkívül szerteágazó tevékenység és nagy felelősség, hiszen az iskolához két intézmény tartozik, és mindkettő ügyeit kell felügyelni, koordinálni – fogalmazott Kosztrubné Szűcs Katalin.

A vármegyében

Miskolcon a következő intézmények élére írtak ki vezetői pályázatot: Karacs Teréz Kollégium, Miskolci Petőfi Sándor Kollégium, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Bulgárföldi Általános Iskola, Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola, Kistokaji Általános Iskola, Miskolci Arany János Általános Iskola és AMI, Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium, Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és AMI, Miskolci Herman Ottó Gimnázium, Miskolci Szabó Lőrinc Iskola.

Körülnéztünk vármegyénk többi tankerületi központjának oldalán is. Kiderült, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ 7 általános iskola, a Szerencsi Tankerületi Központ 5 általános iskola, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ 6 általános iskola, a Sárospataki Tankerületi Központ pedig 4 általános iskola és 1 gyógypedagógiai intézmény élére keres vezetőt.