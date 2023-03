Nyílt levélben reagált a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója a napokban megjelent hírekre, amely a vállalat felújítási gyakorlatait firtatta. Ismeretes, hogy korábban a közösségi médiában az a hír jelent meg, hogy több tíz millió forintot költött a Miskolc Holding Zrt. az általa üzemeltetett üdülőjének felújítására és a vezérigazgatói iroda rekonstrukciójára. Dukai Zoltán, a vállalat vezérigazgatója a Bükkszentkereszten lévő üdülő felújítását azzal magyarázta, hogy az épület legutóbb közel húsz éve esett át felújításon, és a közvagyon, valamint az állag megóvása miatt mostanra elengedhetetlenné vált, hogy felújíttassák a tetőt, ami több helyen rendszeresen beázott, rongálva ezáltal a falak állapotát is. Felújították a vizesblokkokat, a külső teret, illetve légkondicionálókat szereltek be. A vezérigazgató nem tért ki arra, hogy a gyakran forráshiányra hivatkozó vállalat mennyit költött ezekre a munkálatokra, azonban arra igen, hogy a tagvállalatok tulajdonában lévő üdülők a teljes cégcsoport munkavállalóinak, azaz mintegy 3000 főnek a rekreációját szolgálják. A vezérigazgató cáfolta, hogy 30 millió forintot költöttek volna a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója irodájának felújítására. Ugyan azt nem árulta el, hogy mennyi volt a felújítás költsége, de azt igen, hogy 2021. év végén megkezdődött a Miskolc Holding Zrt. II. emeleti szintjének felújítása. Ezekbe a felújítási munkákba beletartozik többek között a 20 fős tárgyaló átalakítása és a tárgyaló előtti vendégfogadó tér felújítása, valamint a vezérigazgatói iroda is.

Korábban közérdekű adatigénylést nyújtottunk be a vállalathoz, hogy megtudjuk, pontosan mennyire rúgnak a felújítási költségek, illetve egyéb más kérdésekre is választ kapjunk: például, hogy mennyibe került a felújítás összköltsége, ki volt a kivitelező és arra, hogy pályáztatták-e a kivitelezőt. Válaszokat még nem kaptunk, de továbbra is várjuk!

Fidesz-KDNP: bort isznak és vizet prédikálnak

A baloldali városvezetés évek óta forráshiányról és megvonásokról beszél, sőt Veres Pál, Miskolc polgármestere a legutóbbi közgyűlésen azt mondta, hogy a takarékosság jegyében készült a 2023-as költségvetés

– emlékeztetett a boon.hu megkeresésére Hollósy András, a helyi Fidesz-KDNP frakciószóvivője. Hozzátette: azt mondták, hogy a költségvetést is úgy tervezték, hogy az alapvető működésre koncentrálnak.

Ennek ellenére azt látjuk, hogy az önkormányzati cégeket tömörítő Miskolc Holding Zrt. szórja a pénzt luxuskiadásokra, többek között dubaji útra, luxusvacsorára, vezérigazgatói irodafelújításra és több tíz millió forintos üdülőfelújításra

– mutatott rá, majd hangsúlyozta: „Bort isznak és vizet prédikálnak”. Hollósy András szerint felháborító, hogy a miskolciak pénzét nem a legszükségesebb városüzemeltetési feladatok ellátására költik; például a tömegközlekedésre, vagy városüzemeltetésre. „Azt sem tudjuk pontosan, hogy hány vállalati dolgozó vette eddig igénybe a bükkszentkereszti üdülő szolgáltatásait” – húzta alá. Arra is kitért, hogy az önkormányzati cégeket tömörítő vállalat a közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. „A közgyűlés a felettes szerve a Holdingnak, ebből következik, hogy a baloldali városvezetés és a vállalat vezetése fordítva ül a lovon, jó reggelt kívánok” – mondta.