Sok település küzd a betöltetlen háziorvosi praxisok következményeivel. Encsen azonban sikerült a nyugdíjba vonuló háziorvos helyét fiatalokkal pótolni, nemrég bemutatkozásra és beszélgetésre hívta a város humán ágazati bizottsága a közelmúltban érkezett gyógyítókat. Köztük dr. Kantár Istvánt, aki az elmúlt év júniusában vette át Encs egyik megüresedő praxisát.

Mindig érdekelte

– Kilenc évig dolgoztam a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházban a belgyógyászaton, a kardiológiai osztályon. Itt a kardiológia széles spektrumát ismertem meg. Azonban mindig érdekelt a gyógyítás emberközelibb oldala is, és a háziorvosi munka épp ezt biztosítja. Utóbbinak előnye, hogy nem olyan kötött munkaformáról van szó, mint a kórházban, de ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet kellene dolgozni. Encsen legalábbis van erre lehetőség, Miskolcon már más lenne a helyzet, mert ott váltásban dolgoznak a háziorvosok. A kórházban megtanultakat szerettem volna elvinni az emberek közelébe, de vonzott az is, hogy a háziorvosi munka egyik kiemelt feladata lett a preventív egészségszemlélet. A döntésemben a két év covidos időszak is közrejátszott. Akkor én is voltam Covid-osztályon, oltóponton, Covid-ambulancián, abban az időben rengeteg beteget láttunk el. Arról azonban kevesebb szó esett, hogy azoknak, akik maradtak a saját osztályukon, kétszeres erővel kellett helytállniuk, hiszen a Covid-osztályon dolgozókat nélkülözniük kellett. Ez is ott van az okok között, amiért egy kicsi nyugodtabb munkahelyet szerettem volna keresni. És persze az, hogy közben családot alapítottam. Emiatt is fontos a rugalmasabb munkaidő – sorolta döntésének okait dr. Kantár István.

„Jól döntöttem”

Elmesélte, hogy egyébként Kisvárdáról származik, de az egyetemen sok csoporttársa és barátja volt miskolci. Megtetszett neki, amit a városról hallott, ezért költözött a vármegyeszékhelyre. Onnan jár mindennap Encsre. Most jól érzi magát, mert mindkét városban vannak jó barátai, ismerősei. – Úgy gondolom, hogy jól döntöttem a munkahelyváltással kapcsolatban, mert háziorvosként közvetlenebb kapcsolatot lehet kialakítani az emberekkel, mint a kórházban szakorvosként. Amikor Encsen elkezdtem dolgozni, sok betegem emlékezett rám a kórházból, hál’ istennek pozitívan. A kórházban is szerettem úgy gyógyítani, hogy mindig igyekeztem feltérképezni a beteg családjában, a rokonai között előforduló betegségeket, a páciens életmódját, munkáját. A kíváncsiság is hajtja az embert, de úgy gondolom, hogy a betegeket mindig holisztikusan – az egész embert tekintve – kell szemlélni. Nem szeretem, amikor a gyógyításban csak a szakmára szorítkozunk és a problémáknak csak egy szeletét látjuk. Épp ezért tetszett meg a belgyógyászat is, mert nagyon sok ágazata van, sok specializációra ad lehetőséget. Amikor az emberekkel beszélgetek, számtalan olyan dologra derül fény a betegségével kapcsolatban, amit egyébként nem tudnék meg, ha kimondottan csak a betegség meggyógyítására koncentrálnék. A gyógyszereket, a gyógyszerelést és a kezelést is jobban személyre tudjuk szabni, ha ismerjük a beteg életmódját, munkáját, családját. Ha az orvos kommunikál a betegével, akkor a páciens is jobban megérti a betegségét, állapotát, és ő maga jobban tud segíteni a gyógyulásában. Ez a körzeti rendelőben nagyon fontos, hiszen elsőként alapellátási szinten javítható az emberek állapota – hangsúlyozta a háziorvos.

Mindenben segítik

Dr. Kantár István hozzátette: megszerette az abaúji várost. Úgy érzi, hogy Mikola Gergely polgármester és a képviselő-testület kíváncsi az újonnan érkezett háziorvosok véleményére, és minden segítséget megadtak a praxis átvételéhez, valamint a beilleszkedéshez.