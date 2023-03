Valamikor a miskolci médiában dolgozott, aztán több országos tévécsatorna is foglalkoztatta szerkesztő-riporterként hosszú évekig. Másfél éve azonban úgy döntött, otthagyja a médiát, hogy megvalósíthassa régóta dédelgetett álmát és regényt fog írni – mondta Bánhidi Lilla.

Élete része az irodalom

Újra élesztette a lakásszínházat is nemrégiben, amely a pandémia miatt kényszerűségből megállt. Férjével közös lakása adja a helyszínt, ahol több új bemutatóval is készülnek a közeljövőben, ilyenkor az otthonuk átalakul – avatott be Lilla. A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy mindig telt ház van. Az irodalmi estek egyikén volt olyan, hogy ötvenen voltak. Lilla eddig szervezője volt az eseményeknek, de a következő előadásokon már szereplőként is láthatja a közönség. Az irodalom szeretete nem új dolog az életében. Fiatalabb korában szavalóversenyeken vett részt és gyermekszínészként is ismerhették. A versmondásban országosan is szép eredményei voltak.

Kreatívan alkotni

Írni mindig írogatott, novellákat, prózákat. Középiskolás korában egy antológiába beválogattak pár versét. Ha túltelítődött érzelmileg, akkor olyan szelep volt ez, ahol kiadhatta – hangoztatta Lilla. Mindig csinált valami kreatív tevékenységet, ez sokáig inkább a tánc volt, az váltotta fel az írást egy időben. Ugyanis ha újságíróként dolgozik az ember, akkor szabadidejében nem feltétlenül írni akar – vélekedett Lilla. Az azonban igaz, hogy a történeteket, amelyekkel a munkája során találkozott, gyakran tovább szőtte. Párbeszédeket képzelt el, majd egy idő után már le is írta. Aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve jelentkezett egy kreatív író tanfolyamra, ahol megismert olyan embereket, akiktől rengeteget tanult. Többek között Totth Benedek Margó-díjas írót. Tőle és más kortárs íróktól is sokat inspirálódott, majd elkezdett tudatosabban foglalkozni az írással. Később Tallér Edina drámaíró workshopjaira is járt. Majd krimiíró workshopokon is részt vett.

Bemutatja a régiót

Alapvetően is nagyon szereti a krimiket olvasni, jó kikapcsolódásnak tartja. Azt tudta, hogy ha egyszer ő is krimit fog írni, az csakis Borsodban, azon belül pedig Miskolcon játszódhat. Egyértelmű volt, mert nagyon szereti a várost, és nagyon kötődik hozzá, kicsit talán elfogult is - jegyezte meg. Szeret a fővárosban élni, de arra, hogy borsodi lány, mindig is büszke volt. Lilla szerint minden borsodiban erős a lokálpatriotizmus, és bárhol jár a világban, ezt tapasztalja. Egy időben élt Tirolban, ahol mindig örült a német nyelvű környezetben a magyar szónak, de ha meghallotta mondjuk bevásárlás közben a boltban, hogy valaki azt mondja: „jösztök”, akkor nagyobbat dobbant a szíve. Egyébként a regionális krimi műfaját is Tirolban ismerte meg. Német nyelvet tanult, és sokszor kapott a tanárától olyan feladatot, hogy élő szöveget olvasson, fordítson. Ezek regionális krimiről szóló cikkek voltak jobbára. Már akkor érdekesnek tartotta azt, ahogyan az író egy izgalmas, szórakoztató történeten keresztül bemutat egy régiót, annak minden jellegzetességével, a tájnyelvvel, illetve a kultikus helyekkel. Megismerteti az olvasót az ott élők mentalitásával, gondolkodásával, kicsit beavat a régió történelmébe és persze a tájat is láttatja. A könyv olvasását követően szinte ismerjük a helyet még akkor is, ha soha nem jártunk ott előtte. Ez nyűgözte le Lillát leginkább a regionális krimi műfajával kapcsolatban, melyekből azóta már többet is olvasott.

Miskolc napjára

A könyv a tavaszi Margó Fesztiválra jelenik meg. Szerencsés egybeesés, hogy pont Miskolc város napjára, május 11-re kerül a nyilvánosság elé. Jelenleg az utolsó simítások zajlanak a nyomdába kerülés előtt. Nagy az izgalom, hiszen az az első regénye, fontos, hogyan fogadja a közvélemény, az olvasó – hangsúlyozta Lilla. Számít, hogy amit kiadunk magunkból, az másoknak adjon valamit – tette hozzá.

Bánhidi Lilla

Regionális krimi lévén a helyszínek tehát valósak, de a szereplők és a történet természetesen fiktív. Minden helyszínt, borsodi szólást szeretett volna beletenni, megírni a krimiben, ami számára fontos, ami meghatározó volt az életében, de persze ezt nem lehet egyetlen kötetbe sűríteni. Jár haza, Miskolcra, hiába él már sok-sok éve Budapesten, ezt még mindig így nevezi „haza” – emelte ki Lilla. Azonban nem túl gyakran, így a helyszínek, amelyeket a regényében megnevez, időközben változnak. Ezért folyamatosan frissíteni kellett, miközben készült a könyv.

„Sorsod Borsod”

Kicsit az ő szűrőjén át szerette volna megmutatni a várost. Miskolc az acélváros múltja mellett és a nehézségek ellenére rengeteg szépséget tartogat a látogatóknak. Olyan helyeket is megmutat a krimijében a városból, amelyeket kevesen ismernek – tudatta Lilla. Magáról a történetről pedig elárulta, hogy az alapszituáció az, hogy fiatal lányok tűnnek el a városban. A rendőrség először egyedi esetekként kezeli az eltűnéseket, mert nincs látható kapcsolat közöttük. Amikor azonban egy befolyásos ember rokona is eltűnik, akkor a rendőrség még inkább rááll az ügyre és elindul a nyomozás. A történet másik szála egy fővárosi tévécsatornánál dolgozó riporternő, akinek minden vágya, hogy a bűnügyi rovatba kerülhessen, ehhez azonban vinnie kell egy nagy sztorit. A lányok eltűnése jó sztorinak tűnik, azonban ehhez „haza” kell mennie Miskolcra, hogy az ügy végére járjon, de öt évvel korábban egy botrányos szakítás miatt hagyta el a várost, ahová soha nem akart visszajönni…