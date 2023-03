A készülékek mérni tudják a szemből érkező és az elhaladó járművek sebességét is, álló-, és a GPS moduljuknak köszönhetően mozgó állapotban is. Nagyon messzire ellátnak, akár 1800 méterre, az állóképek mellett mozgóképet is képesek rögzíteni memóriakártyára.