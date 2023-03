Az AWS egy magyar modern metálzenekar, amit 2006 nyarán alapított Brucker Bence, Kökényes Dániel, Siklósi Örs és Veress Áron, mikor egy középiskolába jártak. A zenekar neve eredetileg az Ants With Slippers (papucsos hangyák) rövidítése, de ezt valójában soha nem használták ebben a formában.

Első albumuk két dal kivételével még angol nyelven született , majd magyar nyelvre váltottak, szövegeik önálló művekként is megállják a helyüket - írja a wikipedia. Játszottak már valamennyi hazai klubban és fesztiválon (Sziget, EFOTT, Rockmaraton, RockPart, Pannónia, FEZEN, Fishing On Orfű), illetve külföldön Romániában, Szlovéniában, Ausztriában Németországban és az Egyesült Királyságban is. Zenei hatásaik között a Metallica, Korn, System of a Down, Linkin Park, Superbutt, Subscribe és az Isten Háta Mögött zenekarokat említik. 2018-ban részt vettek a Duna tévé A Dal című eurovíziós nemzeti dalválasztó műsorában, amit megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a lisszaboni Eurovíziós Dalfesztiválon Viszlát nyár című dalukkal. Egy rendkívül intenzív és megpróbáltatásokkal teli időszak gyümölcseként és lezárásaként jelent meg az AWS ötödik, "Fekete Részem" című stúdiólemeze, amiről később a szakma és a közönség is egyaránt elismerően nyilatkozott. 2021. februárjában elhunyt a zenekar énekese, Siklósi Örs. Az idén, január 16-án a zenekar bejelentette, hogy helyére új énekesként Stefán Tamás lép, és megjelent új számuk Odaát címmel.