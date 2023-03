A pandémia óta először rendezték meg a kétnapos Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivált az egyetem főépületében, ahová még vasárnap is érdemes ellátogatni. A színes és nívós rendezvény iránt talán még a korábbi években megszokottnál is nagyobb volt az érdeklődés. A stabil száz feletti kiállító mellett, most is megvalósulni látszott a 7-8 ezres látógatószám.

Földtudományi játszóház

Az ásványgyűjtők és a szép ékszerek kedvelői is megtalálhatták itt a kedvükre való ásványokat, csiszolatokat. Sőt a gyermekes családok és a tudomány iránt érdeklődők is jól el tudták foglalni magukat a tematikus programokon. Szerkesztőségünk tagjai is elmerültek a különleges ásványcsodák birodalmában az egyetem díszaulájában, ahol az apró szépségektől kezdve, a foszforeszkáló ásványokon át mindent, egészen hatalmas darabokat, illetve a belőlük készült dísztárgyakat lehetett látni. Éppen, amikor dél körül megérkeztünk, akkor kezdődött az Alkalmazott Ásványtani Intézeti Tanszék interaktív kiállítása. Az előcsarnok emeletén pedig Földtudományi Játszóházzal kedveskedtek a gyerekeknek az év ásványa: az antimonit témájában. Ugyancsak az előcsarnokban az év ősmaradványáról: a borostyánról lehetett megtekinteni egy előadást.

Ajándék ékszer, bűvös kövek

– A kislányom nagy ásványrajongó, ezért jöttünk ki ma ide hárman a kisfiammal. A harmadik gyerkőc pedig otthon van. Nagyon örültünk neki, hogy a járványhelyzet után ismét megrendezték az ásványfesztivált, hiszen a lányom most jár itt először, bár már korábbi években is szerettünk volna kijönni – osztotta meg Kovács-Horváth Ágota. – Nincs igazán kedvenc ásványa, mindegyiknek nagyon örül. Így már kapott is egy szép kék követ. Szerintem hatalmas idén a választék és a rendezvény hangulata is jó. Valószínű még a nagymamáknak is fogunk venni valami karkötőt, vagy nyakláncot, miután körbejártuk az egészet.