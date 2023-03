A Magyarország Étele Országos Gasztroverseny döntője március 18-án volt Felcsúton. A megmérettetésen 11 csapattal kellett összemérni tudását a miskolci Aranykorona Történelmi Étterem szakácsainak. Az ételhez csak nemzeti alapanyagokat használhattak, mindent nyersen kellett vinniük hozzá. A fogást, amely a „Segesvári bújtatott szűzpecsenye kertjeink javaival” fantázia nevet kapta, 40 perc alatt kellett elkészíteni és feltálalni a két fős csapat tagjainak, Bálint Márk konyhafőnöknek, illetve Varga Máté szakácsnak – mondta Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke.

Különdíjjal jutalmazták a teljesítményt

Az országos versenyt hatodik alkalommal rendezték meg. Idén a Petőfi emlékévhez és az 1948-49-es eseményekhez kapcsolódva a huszárételeket helyezték a középpontba. A miskolci csapat újoncnak számított a versenyben, hiszen olyan gasztronómiai szakemberekkel mérték össze tudásukat, akik már sokadjára vesznek részt a rangos eseményen – tudatta Szendrei Mihály. A főzés folyamatát végig szakemberek ellenőrizték, illetve pontozták is. Az alapanyagokat, a főzésnél használt eszközöket, a szervezettséget, a tisztaságot, a szabályoknak megfelelő tálalást mind figyelemmel kísérték. Az elkészült ételt a rangos szaktekintélyekből álló héttagú zsűrinek kellett feltálalni, további húsz adagot pedig a meghívott vendégeknek. A zsűri kóstolással értékelt, de nézték, hogy rajta van e minden elem a tányéron, továbbá a látványt, a technológiát, a minőséget, mennyiséget, és az ízvilágot is pontozták – hangsúlyozta az elnök. Végül ezüst érem minősítést kapott az étel, amely nem helyezésnek számít, hanem a pontok alapján kialakult eredménynek. Az első háromba ugyan nem kerültek be, de különdíjat kaptak, amely nagy büszkeség a résztvevő miskolci csapat számára, hiszen hozzá tudtak tenni városunk gasztronómiai fejlődéséhez – emelte ki Szendrei Mihály. Az étterem csapata jövőre is szeretne indulni, céljuk, hogy a borsodi ételreceptek egészüljenek ki újabbakkal a hagyományok megtartásával. Ez a turizmusnak és az itt élők büszkeségének egyaránt jót tesz – vélekedett a turisztikai egyesület elnöke.