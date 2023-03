A közel 43 millió forintból kivitelezett fejlesztéseknek köszönhetően, a Kassai utca 32. szám alatt három régi játék lebontását követően helyükre új elemeket telepítettek Felsőzsolcán. Fészekhinta, kombinált mászócső egyensúlyozóval, rugós oroszlán kapott helyet. A meglévő játékok felújítása mellett ütéscsillapító burkolatokat raktak le. A meglévő hulladékgyűjtő edények felújításán és áthelyezésén kívül, hat személyes kerti pihenő, padok, kerékpártároló és ivókút készült, illetve kerítés épült a játszótér köré, valamint parkosítást végeztek. A Felsőzsolcai Sportpálya területén található játszótér korábban elbontott régi játékelemeinek helyén pedig új játszóteret hoztak létre.

Az igényeket szem előtt tartva

A megújult játszóterek hivatalos átadása és az ünnepélyes szalagátvágás pénteken volt, melyet követően a felsőzsolcai óvodások vidám tavaszköszöntő műsort adtak elő, majd birtokba is vehették a játszóeszközöket.

Az elmúlt időszakban többször is ki tudtak állni Szarka Tamás polgármesterrel együtt beruházások átadására a településen – mondta köszöntőjében Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője. Egyebek mellett kormányzati támogatásból valósult meg a futókör a sportpályán, a Skate Park, buszmegállók, járdák, utak újultak meg, illetve a kerékpárút hálózat is épül. Mindegyikre büszkék lehetnek, de a most átadott két játszótér képviseli szimbolikusan leginkább azt a politikát, amelyet 2010 óta képviselnek, vagyis hogy a vidéki Magyarország fejlődéséért igyekszenek mindent megtenni – tette hozzá a képviselő.

Sikerült az elmúlt években azokat a fejlesztéseket megvalósítani és előre venni, amelyekre a legnagyobb szükség és igény mutatkozik a településen – hangsúlyozta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere. Ezzel a beruházással már valamennyi működő játszótér megújult. A kivitelezésnél figyelembe vették a szülők jelzéseit, hiszen bizonyos eszközöket kifejezetten az ő kérésükre építettek be.