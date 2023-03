Orvostörténeti jelentőségű lépés

A robot működéséről Prof. Dr. Polgár Csaba, az Országos Onkológia Intézet főigazgatója számolt be. 2022. január 21. és 2023 június 30. között vállalták konzorciumi partnerükkel, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházzal a robot tesztelését, amely orvostörténeti jelentőségű lépés. Azóta a két kórház már 569 urológiai és nőgyógyászati daganatsebészeti műtéten van túl. A főigazgató tájékoztatott, hogy jelenleg 4 robot szolgálja a betegek gyógyulását. A fiatal orvosgeneráció igényeit is ki tudja majd elégíteni a technológiai újítások terén. De számos kézzelfogható eredménye is lesz a robotnak, a betegek gyorsabban, rövidebb idő alatti felépülésre számíthatnak. Elmondása szerint a szakmai igény 10-12 robotot tenne szükségessé, de középtávon elképzelhető, hogy nagyobb megyei kórházak is részesüljenek a fejlesztésből. Prof. Dr. Polgár Csaba elmondta, hogy szakmai konferencia is szerveződik a robot köré a mai napon, ezért logikus találkozás volt a három partneré. A robot előnyeiről szólva úgy fogalmazott: „jóval precízebb mozgást biztosít”. „Az orvos a szimulátornál foglal helyet, és kezeivel irányítja a robotkart, ez azt jelenti, hogy tíz-tízenkétszeres nagyításban, 3 dimenziós képen látja a műtéti területet. A robotkarok a kézremegést is kiküszöbölik, nagyobb precizitással végezhetőek a műtétek. Így kis ereket, kis idegeket még jobban meg tud kímélni, ezáltal kevesebb szöveti roncsolás keletkezik a műtéti területen. Gyorsabb felépülés, és 2-3 napos kórházi tartózkodás is elegendő egy műtét után. Lerövidül a rehabilitáció is. Az egészségügynek pedig költséghatékony megoldást jelent.”

Publikálják is az eredményeket

A 14 hónap alatt tehát 569 műtétet végeztek a két kórházban, ezekhez mindkét helyszínen 6-8 orvost képeztek ki. A tervek között szerepel, hogy a mellkassebészeti és a fej-, nyaksebészeten is alkalmazzák a robotot, de ehhez már egy újabb eszközre lesz szükség.

Dobos Zsolt, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főigazgatója hozzátette, körülbelül egy éve használják a robotot, 2022. február elsején végezték el az első urológia műtétet, azóta ez a szám már 274. Kórházuk élen jár az új gyakorlatok megismerésében és továbbadásában, és igyekeznek majd publikációkkal is segíteni a robotsebészet munkáját.