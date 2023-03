Jótékonysági előadást tart a Hejőmenti Amatőr Színtársulat és Pajtaszínház április 1-jén a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvánnyal karöltve. Az Igriciben élő, két és fél éves Baka Krisztián gyógyulását szeretnék segíteni az összefogással. A kisfiú megsegítéséért több szervezet is akcióba kezdett, de civil kezdeményezések is indultak. A színtársulat a délután bevételét a kisfiú szüleinek ajánlják fel.

Az előadás április 1-jén lesz Mezőcsáton, a művelődési ház színháztermében, melyet a város önkormányzata ingyen bocsát rendelkezésre a jótékony cél érdekében. Kezdés délután 17 órakor. A darab címe: Tanulmány a nőkről.

– Sajnálatos a kisfiú története – mondta elérzékenyülve lapunknak Fekete-András Nikolett, a színtársulat vezetője. – Aki hallott róla, mindenkit megérintett, így több szervezet is azt a célt tűzte ki, hogy valamilyen módon segít a családnak. Tavaly alakult meg a civil, amatőr színtársulatunk a Nemzeti Művelődési Intézet programja keretében. Még semmilyen szervezet nincs mögöttünk, de az előadásunkat több helyen bemutattuk, többek között a fővárosban is, a VIII. Pajtaszínházi Szemlén. A Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány is segíteni szeretne Krisztián családjának, ezért szervezzük együtt a jótékonysági előadást. Aki nem tud eljönni, támogatói jeggyel járulhat hozzá a kisfiú kezeléseihez. A Tanulmány a nőkről című darab nem hosszú, egy felvonásos, mindössze 50 perces, melyben a szerelmi szálak garantáltan összekuszálódnak – fogalmazott Fekete-András Nikolett.

Jelenet az előadásból

Elmondta azt is, hogy a társulat tagjai a térségben élnek, ezért a hejőmenti jelző. A beteg kisfiú szüleivel Igriciben lakik, mely közeli település. Közös ismerősök révén hallották, hogy segítségre van szükség.

– A kisgyermekes szülőket is megérinti Krisztián története. A covid óta nagyon bezárkóztak az emberek, ami nem visz jó irányba. Azonban megpróbáljuk közösen elérni őket, hiszen a közösség nagyon fontos, és mozgató ereje van. Nemcsak akkor, amikor baj van, és valakiért össze kell fognunk, hanem minden egyes embernek erőt ad akár a mindennapokban is.

Cél a fejlesztés

A Boon.hu korábban már írt Krisztiánról, akkor az édesanyja mesélte el szívszorító történetét. A kisfiú 8 hónapos volt, amikor a védőoltás ellenére agyhártyagyulladást kapott. Négy hétig volt kómában, de amikor felébredt, elvesztette a látását és a hallását is. Tavaly decemberben beültették neki a cochlearis implantátumot, amivel esélyt kapott, hogy a jobb fülére visszakapja a hallását. A betegsége miatt azonban a mozgása is visszafejlődött. Önálló nagymozgásokra nem képes, hasra fordulni is csak segítséggel tud. Szüleik szeretnék őt elvinni a Borsóházba, valamint Sopronba, ahol intenzív és komplex fejlesztést kaphatna. Ezekben az intézményekben nagyon sok gyermeknek segítettek már. A fejlesztések azonban sokba kerülnek, ezért nagy szükség van a támogatásra.

A Supersum Alapítvány jótékonysági futást szervez a kisfiú részére, ami áprilisban lesz Tiszaújvárosban.