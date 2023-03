A Magyar Rákellenes Liga több mint két évtizede azért dolgozik, hogy minden ember megértse, miért fontosak a szűrővizsgálatok. Fő feladatuk a daganatos betegségek kialakulásának megelőzése, illetve a daganatos betegekkel való foglalkozás. Nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra, a táplálkozásra, kiemelik a mozgás szerepét, az önvizsgálat és a szűrések fontosságát már fiatal korban is. Virág Judit, a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezet és Segítő Szolgálat vármegyei elnöke avatja be a hallgatókat munkájuk sokrétűségébe, aki Nagy-Hankó Krisztával beszélgetett. A Podcast-ből kiderül az is, hogy az emberek egy része nem veszi komolyan a szűrővizsgálatok fontosságát, pedig mindenkinek a saját érdeke lenne, hogy idejében kiderüljön, ha baj van, hiszen a legtöbb esetben nagy eséllyel gyógyítható a betegség. A beszélgetésben elhangzik, milyen életkorban, mely szűrővizsgálatokat ajánlják, illetve azok közül mit a nőknek és mit a férfiaknak. Érdemes előre gondolkozni, időpontokat, ha kell beutalókat kérni és beépíteni az egészségügyi rutinunkba. A miskolci szolgálat figyelemfelhívó programok sorát szervezi meg az év folyamán, hogy minél több emberhez eljusson az információ.