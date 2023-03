A férfiak mellett nők is jelentkeztek katonának. A bevonulók hétfőn kapták meg az egyenruhájukat, és a kiképzéshez szükséges felszereléseket.

Zubkó-Besenyei Anna a katonai ruhacsomaggal

Fotós: Bujdos Tibor

Zubkó-Besenyei Anna már két éve elkezdte a kiképzését, de egy akkori betegség miatt fel kellett függesztenie azt.

„A férjem Tatán szolgál, aztán oda költöztem én is és ott szereltem fel. Ott voltam az elmúlt évig, de családi okok miatt haza kellett költöznöm. Most jelentkeztem az önkéntes katonai szolgálatra. Szeretnék is a rendszeren belül maradni. Jogi végzettséggel rendelkezem, és ezt szeretném kamatoztatni a honvédségen belül. A szakdolgozatomat is katonajogból írtam” – sorolta.

Arról, hogy a család mit szólt a döntéséhez, elmondta: édesanyja annyira nem örült ennek, hiszen a négy testvér közül egyedüli nőként választotta a katonai pályát. Édesapja viszont Szolnokon szolgát katonaorvosként, így nem lepődött meg a lánya döntésén.

Besétált és jelentkezett

Az érdeklődők a miskolci toborzó irodában jelentkezhettek katonának, kiképzésüket pedig az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 10. Majthényi Károly Területvédelmi Zászlóaljának kiképzői segítik majd.

Molnár János az egyik nap besétált a Miskolci Toborzó Irodába és jelentkezett tartalékos katonának. Elmondása szerint a világban uralkodó háborús feszültség, és a hazája iránti elkötelezettsége vezette a toborzó irodáig. A középfokú végzettséggel rendelkező putnoki fiatalember eddig külföldön dolgozott, de mint elárulta: „úgy éreztem, hogy itthon a hazámnak nagyobb szüksége van rám. És ha sikerül helyt állnom, szeretnék szerződéses katona lenni.”

Minden bevonulónak egységesen át kellett esnie az orvosi alkalmassági vizsgálaton és a pszichológiai alkalmasságin. Most megkapták a felszerelésüket és a ruházatukat. Majd megtanulják, hogyan kell azt helyesen viselni, hiszen arról külön szabályzat rendelkezik – ezt már Csetneky Attiláné hadnagy, a Miskolci Toborzó Iroda munkatársa mondta el a helyszínen. Majd hozzátette: „az önkéntes katonai szolgálat 6 hónapra szól, és az első két hónap az alapkiképzésből és tanulásból áll. Itt mindent megtanulhatnak, amit egy katonának tudnia kell. Fegyverismeretet, lőelméletet. Harcászkodhatnak is, és alaki foglalkozásokon is részt vehetnek.” A hadnagy asszony hozzátette, az önkéntes katonai szolgálat rendkívül népszerű Borsod-Abaúj-Zemplénben, országos viszonylatba. A hétfői bevonulással dobogós helyen állnak.

A most bevonuló fiatalok, már a kiképzés alatt is - ami heti 40 órás elfoglaltságot jelent - , illetményt kapnak, utazási költségtérítést, ruházati ellátást és étkezést is.

Csetneky Attiláné hadnagy szerint „minden nemzetnek a hadereje a hivatásos katonákon túl a tartalékos haderőn is nyugszik. Ezért fontos, hogy minél szélesebb körben elterjedjen az önkéntes katonai szolgálat” – zárta gondolatait a hadnagy.

A bevonulók a Magyar Honvédség 2.vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 10. Majthényi Károly Területvédelmi Zászlóaljánál kezdték meg a kiképzést.