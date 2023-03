A Wáberer Alapítvány rendezésében idén is megszervezik a térség általános- és középiskoláinak bevonásával a „Tiszta Zemplén” elnevezésű hulladékgyűjtési akciót.

„Már tavaly bejelentettem, hogy 2023-ban folytatjuk a kezdeményezést. Mégis, kicsit meglepett, ugyanakkor nagy örömet is okozott, amikor a zempléniek megkérdezték: mikor kezdődik, mert szívesen részt vennének? Számomra ez azt jelenti, hogy sikerült hagyományt teremteni és tovább erősíteni az igényt a rendezett, tiszta környezet megteremtésére. Jó volt érezni, hogy egyformán gondolkodunk erről és én szívesen hozzájárulok megvalósításához. Miért ne teremthetnénk ezzel is értéket? Ausztria és Svájc tisztasága látványos és közmondásos. A miénk is lehetne az. Irigyeljenek bennünket ők, hogy nálunk milyen tisztaság van!” - közölte a kezdeményező Wáberer György, az alapítvány alapítója, elnöke.

Mint hozzátette, biztos abban, hogy az iskolai csapatok az idén a tavalyi eredményekénél is sikeresebbek lesznek. Akkor 10 település 17 általános és középiskolájának diákjai, több mint 1000 tanuló vett részt az akcióban. 780 zsákot töltöttek meg az erdei utakról, a folyópartokról és a turisztikai útvonalakról összegyűjtött illegális hulladékkal - emlékeztetett.

„A pedagógusok nagyszerű munkát végeztek és tudom, hogy így tesznek az idén is. Sajnos van mit összeszedni” – jegyezte meg Wáberer György. Egyben megköszönte, hogy kezdeményezésükhöz támogatóként ismét csatlakozott a FémAlk Zrt., a Weinberg 93 Kft. és a Zempléni Z.H.K. Kft.

A szervezők március 17-ig várják az alsó- és felső tagozatos általános iskolás csapatok, valamint a középiskolások jelentkezését. A hulladékgyűjtési akció a kiírás szerint március 19-én kezdődik és április 2-áig tart.

A legtöbb hulladékot összegyűjtő csapatokat kategóriánként értékelik és a helyezést elérők értékes jutalomban részesülnek. A harmadik helyért minden kategóriában 100 ezer forint jár, a második helyezést elérő általános iskolás csoportok 120 ezer forintot kapnak, ez középiskolások számára 150 ezer forint. A győztes általános iskolás csapatok 150 ezer forinttal lehetnek gazdagabbak, középiskolásoknak a győzelem 200 ezer forintot ér.