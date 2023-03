Sokévnyi méltatlan mellőzöttség és magára hagyatottság után újul meg az Avas kilátó, a tévétorony felújítását TOP-os forrásokból finanszírozza a város – mondta el a beruházáshoz kapcsolódó munkaterület-átadáson hétfőn Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere.

Ez a város számára egy szimbolikus beruházás, azt szimbolizálja, hogy összefogással még a legnehezebb időkben is nagyon jelentős fejlesztéseket tudunk megvalósítani – fejtette ki. Tudatos döntést hoztunk amikor a történelmi Avas csapadékvíz elvezetéséről, az utak egy részének felújításáról gondoskodtunk, tudatos döntés volt amikor egy európai színvonalú parkot hoztunk létre a Horváth tetőn, tudatos döntés volt, hogy az idén 60 éves Avas kilátót is megújítjuk és az is tudatos döntés volt, hogy még ebben az évben az Avas tető fejlesztését is meg kívánjuk valósítani. Az is tudatos döntés, hogy tovább fejlesztenénk az Avast, melynek a leglátványosabb része a kötélpálya kiépítése, amellyel fel tudjuk hozni az embereket a városközpontból a kilátóhoz – emelte ki az alpolgármester.