Szűkös a mentők anyagi lehetősége, ami nemcsak az eszközparkon látszik meg, de a fizetéseken is – tudósított a megyei napilap 2013. március 20-án. „Az nem újdonság, hogy az autópark elöregedett, s csak úgy tudunk működni, hogy az engedélyezett futás­időt törvényileg felemelték 13 évre. Nemigen kell magyarázni, mit lehet elvárni egy 13 éves autótól, amelyik éjjel-nappal úton van... Az OMSZ adósságállományáról nem tudok nyilatkozni, az alkatrész-utánpótlással tavaly év végén valóban voltak gondok, de év elejére rendeződött a helyzet, s nincs gondunk a szolgáltatókkal sem” – mondta dr. Breitenbach Géza igazgató, akiről a cikkből kiderült: ő volt az idő tájt Borsod-Abaúj-Zemplénben az utolsó mentőorvos. „A fénykorban, úgy 6-7 éve még 6 főfoglalkozású mentőorvosunk volt, aztán szép lassan elfogy­tak, elmentek külföldre. Most már csak néhány orvos mentőzik időnként a kórházi munkája mellett. Mentőtisztből azonban van elegendő, s a szakma (nemcsak nálunk, de külföldön is) rájuk alapoz” – idézte a szavait az újság. A mentésben nem volt fennakadás, „a betegszállításban olykor akadnak gondok, de nem a kocsik hiánya miatt, hanem mert nem tudjuk kiállítani a személyzetet. Mert bár nincs teljes túlóratilalom, anyagi megfontolásból, főigazgatói utasításra tavalytól arra kell törekednünk, hogy minél kevesebb túlórát rendeljünk el” – tette hozzá.