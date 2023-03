Egy Édesanyának és a gyerekeinek kérek segítséget! Az anyuka trombózist kapott a lábában várandósan, kórházba került. A nagymamánál voltak a gyerekek. Kedd este felgyújtották a házukat, mert nem volt otthon senki… Az anyukának, miután elmondták, mi történt a házukkal, a stressz miatt hamarabb megindult a szülés és megérkezett a pici. A házban minden elégett, ami volt. A gyerekek ruhái, játékaik, bútorok. 3 váltás ruha volt a gyerekeknél, amit a nagymamához vittek magukkal a tűz előtt, ennyi maradt. Az újszülött dolgai is elégtek a házban. Amiben segítséget kérnék, a gyerekeknek ruha (használt is tökéletes), bútor, tartós élelmiszer. Kislány 11 éves, S, M méretű ruhák jók rá, 36-os cipő, kisfiúk: 8 és 3 éves, 110 és 128-as méret, 29 és 25-ös cipőméret. A pici pedig 2700 g, 51 cm. Nem válogatnak, nem kell márkás ruha nekik, csak tiszta legyen. Volt 2 befogadott kutyájuk, ők is gazdikeresők lettek! Minden segítségnek nagyon örülnek! A Nagymamát Majának hívják, kérlek, őt keressétek telefonon 0620/9896897. Vele tudtok beszélni, elétek megy a főútra, hogy odataláljátok hozzá