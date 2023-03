Asszonyok a békéért címmel tartott pénteken sajtótájékoztatót és adományátadót a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka, valamint Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnöke és a Kiss Kata zenekar névadó énekese Miskolcon, a Vármegyeházán.

– Az orosz-ukrán háborús konfliktus kirobbanása óta több mint egy év telt el, és továbbra is nagy szükség van az összefogásra és a politikai érdekeken felülálló emberbaráti együttműködésekre. A háború legnagyobb szenvedői az apa nélkül otthon maradt családok, asszonyok és kisgyermekek. Így a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnökeként, ám főleg családanyaként, összefogva a Magyar Asszonyok Érdekszövetségével és a Kiss Kata zenekar névadó énekesével egy hónappal ezelőtt meghirdettük az Asszonyok a békéért karitatív tevékenységünket. A mai napon pedig ennek keretében útjára indítjuk első adományunkat, egy olyan eszközt, amely az egyik ukrajnai, kárpátaljai iskola ivóvízellátását biztosítja majd – mondta az adománygyűjtés részleteiről szólva Bánné dr. Gál Boglárka.

Kiállnak a békés rendezés mellett

– A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége a számlájára várja az adományokat. A közösen életre hívott Asszonyok a békéért misszió legfőbb célja az orosz-ukrán konfliktus azonnali békés rendezése melletti kiállás, ehhez az Asszonyok a békéért Facebook oldalunkon lehet csatlakozni – hangsúlyozta Szőnyi Kinga, hogy az eszköz vagy pénzadomány mellett elvi kiállással is lehet támogatni a kezdeményezést. Kiss Kata énekesnő zenekarával nemrég 100 állomásos kárpátaljai turnén vett részt, és most is tartja a kapcsolatot a kint élőkkel.

– Az egyik kárpátaljai oktatási intézmény igazgatója keresett meg, hogy az épületen belüli ivóvízellátást segítsük, mert most már nagyobb gondot okoz, hogy szomjaznak a diákok, mint az, hogy hideg van az épületben. Sajnos a háború miatt odakint nehezen lehet hozzájutni ipari-műszaki eszközökhöz, ezért is vállaltuk mi ennek az eszköznek a beszerzését, amelyet a vármegyei közgyűlés elnökének felajánlásából vásároltunk meg, és amelyet még a mai napon kiszállítunk Ukrajnába – ismertette Kiss Kata énekes az adományozás történetét.