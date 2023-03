Honnan ered Miskolc ivóvize? Mi van az ásványvízben, és mi lesz az elhasznált „koszos” vízzel? Ezeket is megtudhatták az érdeklődők a különböző állomásokon.

Vigyázzunk rá!

Takács Gábor és felesége, három gyermekükkel érkeztek az Állatkertbe, kifejezetten erre a programra. A felnőttek úgy gondolták, hogy szabad levegőn, sétálva a gyerekek hasznos információkat kaptak a szomjoltó nedüről, a vízről. A gyerekek pedig nagyon élvezték, hiszen az egyik állomáson még egy ajándékot is nyertek.

A hat állomásból álló séta során az érdeklődők különleges kísérleteket láthattak és bemutatókon vehetnek részt, az út végén pedig a Marcel Loubens Egyesület barlangászai tartottak bemutatót. Az összegyűjtött pecsétekért az út végén a gyerekeket meglepetés várta.

Drapcsikné Farkaras Zsuzsanna zoopedagógus

Fotós: Bujdos Tibor

„A Víz Világnapja idén hétköznapra esett, ezért a gyerekeket az iskolában számos program várta ehhez kapcsolódóan, de a Miskolci Állatkert a családokat is szerette volna bevonni ebbe. Ezért hétvégére fókuszáltunk saját programjainkkal” - mondta Drapcsikné Farkas Zsuszsanna, a Miskolci Állatkert zoopedagógusa. - Szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy most még van jó minőségű ivóvíz és tiszta itatóhelyek az állatoknak, de ha az emberek nem figyelnek oda, akkor ez hamarosan problémát jelent majd. Sokszor bele sem gondolunk, hogy milyen kincset ér a tiszta, iható víz. Mint az köztudott, víz nélkül nincs élet, vízre minden élőlénynek szüksége van. Sajnos egyre több tényező veszélyezteti a Föld egészséges, tiszta vízkészletét, ezáltal veszélybe kerülnek egyes fajok élőhelyei, szaporodó- és táplálkozóhelyei is. Mi emberek sem vagyunk kivételek, hiszen az ivóvíz számunkra is létszükséglet. Ezért mutatjuk meg a gyerekeknek a víz útját a forrásoktól, egészen a szennyvízig és vissza. Látványos, szemléletes és különleges módon tudnak információkhoz jutni a vízről, az állatok megtekintésére mellett" - mondta a zoopedagógus.