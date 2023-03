Ahogy a többi vadon élő állat, úgy a vaddisznók is kerülik az embert, de előfordulhatnak véletlen találkozások, amelyek ebben az időszakban veszélyesek lehetnek, figyelmeztet a Turista Magazin. Mint írják, a kocák jó anyaként természetesen mindent megtesznek, hogy megvédjék kismalacaikat a vélt veszélytől, azaz tőlünk. Ilyenkor agresszívak, így érdemes már a találkozás lehetőségét is elkerülni, de hogy miként, és hogy mit tegyünk, ha már megtörtént a találkozás, íme, néhány tipp.

Ha túrázni indulunk ebben az időszakban, különösen figyeljünk arra, hogy ne térjünk le a turistautakról! A kutyát mindig pórázon sétáltassuk, persze ez egyébként is kötelező. Sötétedés előtt hagyjuk el az erdőt! Mindig járjunk nyitott szemmel és füllel! Ha csörtetést hallunk, álljunk meg, és várjuk ki, amíg a zörej elhalkul. Csak ezután induljunk tovább. Ha anyakocába és malacaiba botlunk, akkor is maradjunk nyugodtak. Lehetőség szerint sétáljunk el, engedjük útjára, hagyjuk, hogy a konda békésen elszaladjon!

Ha elénk ugrik

A magazin arra is felhívja a figyelmet, hogy ha az országúton ugrik elénk egy vad, fékezzünk, és várjuk meg, amíg átkel az úton. Számítsunk arra, hogy a kocát a konda többi tagja vagy a kandisznó is követheti. Mindenki biztonsága érdekében pedig tartsuk be a sebességi korlátozást és figyeljük a vadjelző táblákat.

A vaddisznók a decemberi párzási időszak után tél végétől kezdik világra hozni utódaikat. A kocák fialás előtt külön vonulnak a kondától, és az erdő egy sűrű, bozótos részén egy 1,5-2 méter átmérőjű gödröt kaparnak ki maguknak és születendő malacaiknak. Ezért is fontos, hogy ne térjünk le a kijelölt turistautakról, hogy még véletlenül se akadjunk rá egy ilyen „vaddisznóvacokra”. De ha mégis, ne próbáljuk elijeszteni az állatokat, mert azt támadásnak veszik. A vaddisznók általában 4-8 csíkos kismalacot fialnak, amelyek aztán saját anyjukkal és más anyakocákkal, valamint malacokkal élnek egy kondában. A fiatalok gyorsan ivarérettek lesznek, a nőstények ideális esetben 10 hónapos korukban már szaporodni képesek, ad tájékoztatást a Turista Magazin.