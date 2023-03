A Miskolci Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézete, Fintelligence Pénzügyi Kultúra Nemzetközi Tudományos Konferenciát szervezett csütörtök délelőtt a campuson. A rendezvény egyben a Miskolci Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézetének XX. Szakmai napja, melyet a Pénzügyi és Számviteli Intézet a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával, és a Magyar Bankszövetséggel közösen szervez. A délelőtti plenáris előadásokat követően délután szekciókban ( Egyéni és vállalkozói pénzügyi tudatosság, The new era of Finance and Accounting, Könyvvizsgálati) folytatódik a szakmai és tudományos eszmecsere. Az előadók között szerepel, többek között Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára, dr. Kupecki Nóra, az Igazságügyi Minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára és Prof. Dr. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.