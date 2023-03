Lenártek Andrásról Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Lévay József díjat adományozott Lenártek András részére. Az indoklásban egyebek között ez olvasható. Lenártek András területfejlesztési szakember, egykori országgyűlési képviselő, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat tulajdonában lévő BORA 94 Kft nyugalmazott ügyvezetője. Felsőfokú tanulmányait a Debreceni Agrártudományi Egyetemen kezdte, ahol okleveles általános agrármérnök diplomát szerzett. Később a Gödöllői Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági környezetvédelmi szakmérnöki képzését végezte el sikerrel, majd pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett agrár-szakközgazdászi képesítést. Pályája során a vármegye több térségében is élt, és tevékenykedett. A rendszerváltást követően vármegyei intézményekben dolgozott, területfejlesztési, vállalkozásfejlesztési területen. 1994-ben alapítója a megyei fejlesztési ügynökségnek. Jelentős hangsúlyt kapott közéleti szerepvállalása, 1998 és 2006 között országgyűlési képviselőként járult hozzá a térség fejlődéséhez. Ezen idő alatt a Magyar Országgyűlés Költségvetési Bizottságának és Integrációs Bizottságának is tagja volt. 1994 és 2002 között, szintén 2 cikluson keresztül tagja volt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésnek. 2010-től a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft gazdasági vezetője, majd ügyvezető-helyettese. 2016-tól a jogutód intézmény, a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője. 2021-től, annak megszűnéséig az Innovációs és Technológiai Minisztérium Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága alatt működő Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna Miskolci Koordinációs Irodájának vezetője. A Megyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezetői posztját 2022-es nyugalmazásáig látta el. Lenártek András közel 40 évet töltött a pályázatok világában, ismeri minden területét, a projektírástól kezdve a stratégiaalkotásig. Azoknak a szervezeteknek, ahol dolgozott, mindig kiforrott jövőképe és célrendszere volt, fókuszban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye fejlesztési lehetőségeivel. Programmenedzserként, gazdasági vezetőként, ügyvezetőként, és országgyűlési képviselőként, valamint a régiós kormánybiztosi iroda vezetőjeként mindig azon dolgozott, hogy szűkebb pátriája fejlődését elősegítse. Csapatát minden munkakörben folyamatosan úgy fejlesztette, hogy kiváló szakmai képességekkel rendelkezőket válogatott, akikkel együtt egyre bátrabb célokat tűzhetett maga elé. És a célokból eredmények, az eredményekből sikerek lettek. Így fejlesztette a NORDA jogutódját, a Megyei Fejlesztési Ügynökséget is, és az alapító-tulajdonos vármegyei önkormányzat hathatós támogatása mellett a ma már BORA 94 Nonprofit Kft. néven működő társaságot is sikeres pályára állította. Mind szakemberként, mind politikusként, mind pedig magánemberként kivívta az őt ismerők és vele dolgozók tiszteletét. Tudására, véleményére számít a szakma, a megye minden részén ismerik és elismerik munkáját. Igazi lokálpatrióta, aki szabadidejében aktív sportéletet él: túrázik, kerékpározik, korcsolyázik, síel; magánemberként pedig családjának, unokáinak él. Kompromisszumkészsége, agilitása, stratégiai érzéke példaként szolgál mindazon szakemberek számára, akik egy közösséget és a közösség jólétét helyezik előtérbe. Közéleti-politikai szerepvállalásával, valamint a vezetésével sikerrel lebonyolított több ezer projekt megvalósításával joggal kijelenthető, hogy Lenártek Andrásnak jelentős szerepe volt és van Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye fejlődésében, munkásságával releváns nyomot hagy a vármegyében.