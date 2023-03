Olyan céllal alakult meg a Miskolci Színházbarátok Egyesülete három éve, hogy támogassuk a Miskolci Nemzeti Színház működését, különös tekintettel a közelgő 200 éves évfordulóra. Ezenkívül szerettünk volna barátibb kapcsolatot kialakítani a társulat tagjaival – mondta lapunknak Marien Orsolya, az egyesület elnöke. –Célunk továbbá, hogy a színház közösségformáló erejét megismertessük a fiatalabb korosztályokkal is, ezt nagyon fontosnak tartjuk a személytelenné váló társadalmunkban. Rendszeresen pályázunk támogatásokra is. A Nemzeti Együttműködési Alapból 2022-ben és az idén is sikerült pályázati forráshoz jutni. Tavaly 1 millió 150 ezer forintot kaptunk, ennek nagyobb részét a teátrumnak adtuk át, aminek felhasználásával a „200 mínusz egy”-edik évad évados füzetét készítették el. A fennmaradó összeget a szombati születésnapi ünnepségre fordítottuk, ahol a tagokon kívül a társulat azon tagjait hívtuk meg, akik már korábban vendégeink voltak egyesületi alkotói beszélgetéseken. Ebben az évben 1 millió 550 ezer forintot kapunk majd a pályázati alapból, amit a Miskolci Nemzeti Színházzal közösen a bicentenáriumhoz kapcsolódva tervezünk felhasználni – tette hozzá az elnök.

Nem kellett bezárni

Mint fogalmazott, az energiaválság következtében kétségessé vált a színházak téli működése. Ezért ősszel jelezték a teátrum vezetésének, hogy a színházukat szerető miskolci polgárokat szólítsák meg, és adománygyűjtéssel próbálják meg megakadályozni a bezárást. Végül 11 ezer civil adakozása folytán és a társulat rugalmasságának köszönhetően, ha csökkentett nyitva tartással is, de egész télen működött a színház.