Legidősebb tagját, a napjainkig aktív és életvidám Csajági Istvánné Rózsikát ünnepelte 90. születésnapja alkalmából a Miskolci Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klub március 14-én délután a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége (NYÉSZ) új székhelyén, a Miskolc, Park utca 3. szám alatt. A klub korábban a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban székelt, de a művelődési ház bezárásával átmenetileg más helyszíneken vendégeskedik. Április 17-től pedig Miskolcon a vármegyei könyvtár József Attila Fiókkönyvtárában fogja folytatni a működését. Régi helyüktől farsangi mulatságuk alkalmával búcsúztak el.

Kilencvenévesen is szép

„A kilencvenedik születésnap az igaz és tisztességes emberek ajándéka. Ez ünnep neked, a családodnak és a sok mosolygó jó ismerősödnek, barátodnak, a Baross klub tagjainak. Megtiszteltél bennünket, hogy a születésnapod előtti délutánt velünk akartad tölteni – mondta köszöntőjében Szabóné Nagy Júlia, a Baross klub vezetője. – Örömmel és szeretettel jöttünk! Ez a csodálatosan szép évforduló nagyon keveseknek adatik meg. Őszinte rácsodálkozással figyelünk téged, és csak egy kérdésünk van. Hogyan kell élnünk az életünket, hogy ilyen jó megjelenésűek, szépek és jó gondolkodásúak maradjunk, és látható módon ehhez még az egészségi állapotunk is megfeleljen? Ez olyan csoda és ajándék, amit kevesen élnek meg. Nemcsak a külső megjelenés fontos az ember életében, hanem a belső érték és tartalom. Te mindig őszintén, szeretettel jöttél hozzánk, és segítőkész voltál. Sosem tudtam olyan kéréssel fordulni hozzád, amit ne teljesítettél volna. Kívánom, hogy maradj mindig ilyen, és az életed minden perce boldogságban teljen el!”

Mindenkinek ajándék

A szép köszöntés után virágot adott át Lukács-Pete Mária, a NYÉSZ elnöke és Laboda Gizella, a NYÉSZ elnökhelyettese.

„Szövetségünk nevében nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk! A születésnap mindig örömünnep a családnak és a közösségen belül itt a Miskolci Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klubban. Köszönöm a meghívást, és hogy egyáltalán ennek az ünnepnek a részese lehetek” – üdvözölte kedves szavaival Lukács-Pete Mária az ünnepeltet. Meglepetésképpen a NYÉSZ részéről Bari Gábor költő kifejezetten erre az alkalomra írt számára egy verset. Csajági Istvánné barátai prózai és zenés műsorral, illetve egy hatalmas gyümölcstortával, tűzijátékkal és pezsgőbontással készültek a jó hangulatú rendezvényen. Rózsika néni cserébe szintén verssel válaszolt, és elárulta, hogy mi a hosszú élete titka.

Az unalom neki csak fogalom

Bár az ünnepelt a sors kezének tartja hosszú életét, de beszámolójából kiderült, hogy maga is sokat tett azért, hogy megőrizze frissességét.

„Egész életemben sokat dolgoztam. Most is azt csinálom. Családi házban lakom a gyerekeimmel, akik próbálnak óvni a fizikai munkától, de nekem jólesik a mozgás. A pici virágoskertem most is tele van árvácskákkal. Tehát az unalom nálam csak fogalom, mindig tevékenykedem. Nem járatok ebédet, hanem főzök és piacra járok. Mindennap sétálok egyet, még akkor is, ha kicsit rosszabb az idő, és mindenben tudok gyönyörködni – osztotta meg Csajági Istvánné Rózsika. – Amikor pedig otthon vagyok, szeretek olvasni, keresztrejtvényt fejteni. 37 éve járok ebbe a nyugdíjasklubba. Mindig szerettem az embereket, soha nem bántottam senkit. A szomszédokkal is tartom a kapcsolatot, akik törődnek velem. Az unokáim is szívesen jöttek hozzám, és 18 évig tartottam kutyát. Világéletemben közösségi embernek tartottam magam. A munkahelyemen 36 évig dolgoztam, és egy évben kétszer tartottunk véradást, ahová félévente ötszáz embert szerveztem be. Kegyes volt velem a sors, mert hosszú életet kaptam. Bár tele volt buktatókkal, mert rengeteg műtét során sok protézisem lett, de volt akaraterőm megrázni magam, és itt vagyok. Valószínű jó géneket örököltem, de ez sem biztos, a sors keze tartott itt engem.”