A Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozói a nemzetközi nőnap alkalmából gyűjtést szerveztek, hogy segítsék a Magyar Máltai Szeretetszolgálat menstruációs szegénység elleni küzdelmét. Csatlakoztak a #nemluxustáska kezdeményezéshez és a cég dolgozói 112 női táskát és Jabil logós hátizsákot töltöttek meg intim higiénés és tisztálkodási szerekkel. Az adományok értéke meghaladja az 1 millió forintot. A táskákat március 13-án délelőtt, Miskolcon, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager Házának udvarán adták át a szeretetszolgálat munkatársainak.

Miskolci rászoruló nőknek

– Fontosnak tartjuk a gyárunkban dolgozó kollégák támogatásán kívül a közösségi programokban való aktív részvételt is. Először kapcsolódott be a Jabil hagyományteremtő céllal a #nemluxustáska adományakcióba. Ezzel szeretnénk támogatni azokat a hölgyeket, akik számára nem adott a lehetőség, hogy alapvető higiéniai szereket szerezzenek be maguknak – mondta Hancsin Diána személyügyi (HR) igazgató. – Meghirdettük a dolgozóink körében ezt a kampányt, amibe női és férfi kollégák egyaránt aktívan bekapcsolódtak.

– Több intézményünk van, ahol hátrányos helyzetű kamasz lányokkal, illetve felnőtt nőkkel foglalkozunk. Utcai Gondozó Szolgálatunk pedig hajléktalan nőket fog elérni az adománnyal Miskolcon. Továbbá egyéb programjainkba bekapcsolódó anyukákat és fiatal hölgyeket, illetve a fennmaradó táskák függvényében mindenkit, aki feliratozott – tájékoztatott Tóth-Simon Károly, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntes és karitatív referense. – Célunk az, hogy az adományosztás mellett szemléletformáló munkát is végezzünk. Sokszor védőnőkkel együttműködve, tájékoztató jellegű női higiénéről szóló előadásokat, vagy csoportbeszélgetéseket is tartunk.