Alapvető tisztálkodási szerekkel, kozmetikumokkal támogathatjuk idén is a rászoruló, szerény körülmények között élő nőket a „nemluxustáska” kampány keretében. A gyűjtés február 18-án kezdődött és március 11-éig tart. Az akció 2018-ban indult, amikor Kovács-Pálffy Anna és Huszka Ágnes célul tűzték ki, hogy a rászoruló nőket különböző intim higiéniai és tisztálkodási termékekkel segítsék.

Az adománygyűjtő mozgalom keretében a rászoruló nők­nek egy táskába össz­ecsomagolva alapvető női higiéniai csomagot gyűjtenek, amit a kampány után a szervezők a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével a nehéz körülmények között élő nőknek adományoznak. A szervezők hisznek abban, hogy nem csupán a decemberi hónapban van szükség a segítségre, nem csak karácsonykor érdemes adományozni, a rászo­rulóknak egész évben szükségük van a tár­sadalmi összefogásra. A „nemluxustáska” eddig minden évben megmozgatta a segíteni szándékozókat: 2019-ben több mint 10 ezer táska gyűlt össze, 2020-ban pedig körülbelül 17 ezer táskát sikerült leadniuk a lelkes adományozóknak. 2021-ben a kampány megrendezését a vírushelyzet gátolta, de tavaly ismét életre hívták a kampányt, és bár 2020-hoz képest kevesebb, de így is több mint 13 ezer darab táska gyűlt össze.

Megőrizni a méltóságot

A kozmetikai termékekkel megtöltött retikülöket olyan nőknek szeretnék adni, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, vagy hajléktalanná váltak, de természetesen ebben a helyzetben is szeretnék megőrizni a méltóságukat és nőiségüket. Ami számunkra természetes, nekik sokszor elérhetetlen.

A segíteni szándékozóktól azt kérik, válasszanak ki egy viszonylag jó állapotban lévő táskát, amire már nincs szükségük, vagy nem hordják, és azt töltsék meg mindennapi higiéniai termékekkel: szappannal, tusfürdővel, samponnal, testápolóval vagy kéz­krémmel, kézfertőtlenítővel, fogkefével, fogkrémmel, dezodorral, egészségügyi szárnyas betéttel, és esetleg küldjenek személyes üzenetet a nőtársuknak. A gyűjtőpontok listája megtalálható nemluxustaska.hu weboldalon, de a Foxpost automatáin keresztül is feladhatják a táskákat az adományozók.

Miskolcon a Széchenyi utca 78. szám alatt lehet leadni a teli retikülöket, a Metropol üzletházban 9-17.30 között az Ivy for kids babaruházati üzletben a hátsó bejárat mellett.