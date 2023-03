Oszláron egy álom vált valóra, mondta, dr. Koncz Zsófia a térség országgyűlési képviselője, hiszen a település azt tűzte ki célul, hogy a polgármesteri hivatal és az épületében helyet kapó orvosi rendelő ketté váljon. Ehhez viszont két Magyar Falu programos pályázatot is el kellett nyerni, nagyjából egy időben, magyarázta a képviselő. A körülbelül 400 fős településnek ez sikerült, sőt még a Védőnői Szolgálat is helyet kapott, ami eddig nem volt a Oszláron.

Hernádkakban több Magyar Falu Programos beruházás is befejeződött az utóbbi időben az összesen tizenháromból – melynek összértéke 131 millió forint – négy. Amit legjobban vártak, az az új közterületi játszótér kialakítása, a meglévő játszótér bővítése - mondta Tirk Tamás, a település polgármestere. A település első embere hozzátette, ez egy egyedülálló játszótér, nem sok ilyen van az országban. De emellett most fejeződött be a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének felújítása is, és új falubuszt vásároltak, valamint a település 36 polgárőre új kerékpárokat és eszközöket kapott napi munkájához. Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a Magyar Falu Program erőt és lendületet adott a vidéknek, mellyel a kistelepülések megtartó erejüket tudták növelni. Gyopáros Alpár, a Modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa pedig kiemelte, hogy a program 2018-as indulása óta Hernádkak 200 millió forint támogatást kapott, de összességében “1000 milliárd forint fejlesztési forrást biztosítottunk a magyar falvaknak, és nagyon büszke vagyok rá, hogy nagy része hazai költségvetési forrás”-mondta Gyopáros Alpár.

El fogunk jutni oda, hogy minden magyar falu minden intézményét felújítjuk, és minden hiányzó infrastruktúráját meg építjük, és minden hiányzó szolgáltatást pótolunk, valamit az életszínvonat javítjuk, amire a falvaknak szüksége van, mert ez a záloga annak, hogy a magyarországi falvak megmaradhassanak. És ezért dolgozunk a jövőben is

– szögezte le a politikus.

Mezőzomboron a programnak köszönhetően a házasságkötő terem és a rendezvényterem újult meg, amely a település szíve-lelke, mondta dr. Koncz Zsófia. Az országgyűlési képviselő szerint régi vágya volt az itt élőknek a temetőkerti sétány mellett. A magyar Falu program előnye, hogy a települések egy egyszerű eljárás segítségével tudják ütemezni beruházásaikat és kisebb projektekből tudnak a település számára nagy eredményeket elérni. Ezek a közösségi helyszínek fontos szerepet játszanak az ott élők mindennapjaiban és a helybéliek komfortérzetének növelésében – hangzott el a helyszínen.