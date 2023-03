Aki igazi ínyencségekre vágyik az idei Kocsonyafesztiválon, bizonyára nem hagyja ki a Szinva teraszon az érdi Zsanna-Manna Reformédességek standjának kínálatát. Bíró Katalin szakács és hidegkonyhai cukrász ezúttal nemcsak édességeket, de különleges kocsonyákat is hozott a fesztiválra.

Vadmadarak kocsonyája

– Megmondom őszintén, Rózsa Edit tiszteletére készítettük a 14 féle különleges kocsonyát, mert ő szívvel-lélekkel küzd az igazi kocsonyákért. Itt a fesztiválon is a hagyományos, házi kocsonya a legkapósabb. Nincs benne zselatin, a marhabőrkét, a borjúbőrkét és a csontos húsokat 14 óra hosszáig főztem. Attól lett ilyen szép, sötét a kocsonya. A tetejéről leszedtem a zsírt, de valamennyi maradt rajta, mert így az igazi. Árulunk zsíros kenyeret is, amin szintén kocsonyazsír van. De készítettem sajtkocsonyát is. Isteni finom! Négyféle sajtból van és 3,5 százalékos tejből. A legkülönlegesebb azonban a vadmadarak kocsonyája, libából, fürjtojásból, kacsából és fácánból. Desszertnek pedig túródesszertet és idei eperből készült gyümölcskocsonyát hoztam – sorolta lelkesen Bíró Katalin.

Hozzátette: ő készítette el pár évvel ezelőtt gyümölcsből és magvakból azt az 500 kilós békát, ami bekerült a Guinness-rekordok könyvébe. Most egy valamivel kisebb varangyot hozott, szintén liszt, tojás és cukor nélkül, no meg persze sok-sok kis békát, hiszen Kocsonyafesztivál nincs békák nélkül.

Egy kis ízelítőt

A főutcán találkoztunk Hronyecz Gabriellával, aki elárulta, nagyon jól érzi magát a forgatagban.

– Már tegnap felmértem a terepet, de már akkor annyian voltak, hogy beleszédültem. Most kijöttünk újra, megnéztem a régiségvásárt is, amit nagyon szeretek. Voltam a tegnapi megnyitón, akkor még csak felmértem a terepet. Délután lesz egy koncert, amelyen egy volt tanítványom játszik, azt szeretném megnézni a barátnőimmel. Még nem kóstoltam meg semmit a kínálatból, de szeretnék majd hagymás vért enni. Hagyományosan szeretem. Régen öltünk disznót, és ilyenkor eszembe jut, hogy milyen finom volt a sült vér. Szerintem jó hangulatú a fesztivál, de lehet is látni, hiszen rengetegen vannak. Nagyon jót tesz Miskolc idegenforgalmának is. Tegnap délelőtt kimentünk a Bükkbe, és a busz tele volt olyan emberekkel, akik a Kocsonyafesztiválra jöttek, de kirándultak egyet Lillafüreden is. Hiányzott az embereknek a fesztivál. Igaz, minden drága, de nem muszáj sokat vásárolni. Elég egy kis kóstoló — tanácsolta Hronyecz Gabriella.

Füstölt húsos

Jóízűen falatozott az Erzsébet tér közelében egy társaság. Kiderült, Budapestről érkeztek, és otthon nem is reggeliztek, hogy Miskolcon megkóstolhassák az igazi kocsonyát.

– Szomorúan tapasztaltuk, hogy kevés helyen van kocsonya – mondta Szoboszlai Attila. – Végigjöttünk a főutcán, de csak három standnál láttunk. Amit vettünk, az azonban nagyon finom, füstölt húsos sertéskocsonya. Húsz évvel ezelőtt jártunk Miskolcon, azóta most vagyunk itt először. A rendezvény nagyon tetszik, jól érezzük magunkat – tette hozzá Szoboszlai Attila.

Asztaltársa, Váradi Zoltán megjegyezte, sajnálja, hogy nem lehet látogatni a Diósgyőri várat, mert azt is szívesen megnézték volna.

Székesfehérvárról érkezett a Hargitai család, két kisgyerekkel.

– Főleg nyáron rendeznek fesztiválokat országszerte, de nagyon jó, hogy Miskolc télen is kínál olyan rendezvényt, ahol az emberek kikapcsolódhatnak, jól szórakozhatnak – állapította meg az édesapa, Hargitai Tibor. — A hosszú tél után mindenkinek jólesik a szabadban sétálni, közben nézelődni, enni-inni. Különleges, hogy régiségvásár is van, így még több a látnivaló. Az egész belváros egy nagy vásártérré változott. Annak nem örülök, hogy az ételek és italok nagyon drágák. Egy adag kocsonya 2 ezer forint körül van, a kürtős kalács 2 ezer 500, egy deci forralt bor is 400 forint. A különböző sültekről nem is beszélve. Ha négyen jól akarunk lakni, az már igencsak húzás — jegyezte meg Hargitai Tibor.