A Debreceni Tartalékos Dalárda is színesítette a hétvégén, több alkalommal is a Kocsonyafesztivál programkínálatát. A 15 zenekedvelő, amatőr, tartalékos katonából álló énekkar 2018-ban alakult. Repertoárjukban népszerű és ismert katona-, illetve népdalok szerepelnek. A Lehet egy csillaggal több?!, a Magyar Honvédség országos tehetségkutató versenyének közönségdíjas csapata Miskolc sétálóutcáján mosolygó szempárok kísértében harsogta be az egész Széchényi utcát.

Jókedvű, nótázó katonák csaltak mosolyt a járókelők arcára Miskolc belvárosában, idei első koncerthelyszínjükön, a Kocsonyafesztivál szombati és vasárnapi napján. A főutcán sétálók egy ismerős dallam hallatán nem egyszer megálltak vagy becsatlakoztak egy-egy strófa, illetve tánclépés erejéig és már mentek is tovább. A lelkes csapat hangját egy hegedű és egy citera tette még felemelőbbé. A 2018 -ban alakult tartalékos katonákból álló dalárdát a zene szeretete hozta össze. Bartók István ömt százados a kezdetektől tagja a lelkes amatőr énekkarnak, de csak nemrégiben vette át annak vezetését. Elmondása szerint „a közös nótázás és éneklés egy eltűnőben lévő műfaj manapság, de pont ezért van akkora értéke a szabadtéri éneklésnek, mert közvetlenebb lehet a hallgatósággal a kapcsolat, mintha színpadon állnánk, térben is feljebb a közönségtől.” A dalokat, nótákat és azok sorrendjét mindig a helyszínhez, az időponthoz, eseményhez igazítják, de a népszerű katonadalok bárhol megállják a helyüket, tapasztalata szerint. „Ezeknek a daloknak még nagyobb ereje van így, hogy egyenruhába öltözött katonák szájából hallhatja a közönség, akik egy olyan összetartó közösséget alkotnak, ami a mai világban kuriózumnak számít. És a hallgatóság pedig rendkívül befogadó, mert ha hiszik, ha nem, mindenkinek van valami kapcsolódása a katonasághoz, vagy a felmenői, vagy ő maga vagy egy katonafeleség, vagy ne adj Isten’ özvegy, de mindenki őriz a szívében egy emléket a sereggel kapcsolatban és a dalaink közben ez mind leolvasható az arcokról.”

A Dalárda eredményeiről szólva elmondta, 2011-ben részt vettek a Magyar Honvédség Lehet egy csillaggal több?! elnevezésű országos tehetségkutató versenyen, ahol a döntőben a közönség különdíjjal jutalmazta a Dalárdát. Bartók István t. százados szerint akkor nyertek a vállapon látható csillagok új értelmet.