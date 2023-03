Az eseményen megjelent dr. Túrós András r. altábornagy, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Szerencsi Árpád r. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese, Macz János Zsolt tű. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, dr. Lipusz Brigitta r. ezredes, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Észak-magyarországi Regionális igazgatója, Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Túri Zsolt, a Magyar Posta Zrt. Kelet-Magyarországi Biztonsági Osztály vezetője.

Csapatként tették a dolgukat

Csóra György, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke az elmúlt évet értékelve elmondta, hogy a több mint 30 éves Polgárőrség fejlődése során kivívta a magyar társadalom megbecsülését, mert a polgárőrök tudják, hogy az ország, a vármegyénk, a lakókörnyezetünk, az emberek biztonsága nem magától értetődő, a közbiztonság megóvásáért nap mint nap tenni kell, és a polgárőrök tesznek is, még abban az időben is, amikor a közrend, közbiztonság szilárd talajon áll.

Fotós: Hladon Sándor / Forrás: OPSZ.hu

„Azonban a 2022. év sem volt veszélyektől, előre nem látott eseményektől mentes. Ha visszatekintünk az elmúlt két és egy negyed évre, akkor a polgárőröknek olyan feladatokat kellett ellátnia, ami sok esetben a korábbi években nem volt. A polgárőreink azonban sokszor saját egészségüket is veszélyeztetve jól szervezett csapatként tették a dolgukat, teljesítették önként vállalt szolgálataikat, szolgálták a hazát, segítették az embereket. A polgárőrségre nemcsak a teljesített feladatok sokaságából és sokrétűségéből, hanem létszámából adódóan is a sokszínűség a jellemző. Sokan vagyunk – az egyik legnagyobb létszám a miénk az országban –, sokfélék vagyunk. Amitől azonban mégis egységes a Megyei Polgárőr Szövetség, az nem más, mint a Szövetségünk küldetése, a biztonságos Borsod-Abaúj-Zemplén megyénkért, és természetesen hazánkért, Magyarországért való cselekvés” – mondta el Csóra György.

A 2022. év a határvédelem éve volt

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a Borsod vármegyei polgárőrök továbbra is az élenjárókhoz tartoznak, ténylegesen rendben és egységben vannak, és kiválóan teljesítenek. Az elnök nagyra értékeli, hogy a Megyei Polgárőr Szövetség vezetése egységes, harmóniában van, és ami rendkívül fontos, hogy ez a vezetés folyamatosan működik. A Megyei Polgárőr Szövetség egy nagyon fontos pillérje az Országos Polgárőr Szövetségnek.

„A határvédelemben való részvételért tényleges dicséret jár a vármegyei polgárőröknek. A 2022. év a határvédelem éve volt, a polgárőrök a határvédelem lázában éltek, s végül nagyot alakított a Polgárőrség, amelyre nagyon büszkék vagyunk” – tette hozzá.

Fotós: Hladon Sándor / Forrás: OPSZ.hu

A Polgárőrség 12 pontjával kapcsolatban elmondta, hogy az Országos Polgárőr Szövetség előre megfogalmazta azt a 12 pontot, javaslatot, amit alkalomszerűen érdemes elővenni. Az egyesületi elnökök nézzék meg, hogy melyikhez lehet alkalomszerűen csatlakozni, a saját területeken melyek azon a pontok, amiket hasznosítani lehetne az egyesület életében. Az elnök a tizenkettő pontból külön kiemelte a fiatalítást, ami szerinte elengedhetetlen. Felvetette, hogy érdemes kialakítani Polgárőrség baráti körét, megyei, települési és egyesületi szinten. Javasolta, hogy keresni kell azokat a személyeket, önkormányzatokat, értelmiségieket, akik nem akarnak polgárőrök lenni, de azért szimpatizálnak polgárőrök tevékenységével.

Professzionális bűnmegelőzési szervezetté vált

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a vármegye valamennyi polgárőrét. Visszaemlékezésében kitért rá, hogy amikor 1991-ben elindult a Polgárőrség, az törvényszerű és szükségszerű volt a lakosság részéről a bűnözésben történt mennyiségi és minőségi változásra. A polgárőrség sikeressége vitán felül áll, nélkülözhetetlen bűnüldöző szerv, amely méltó módon egészíti ki a rendőrség munkáját.

„A sikerhez szükség van arra a hatvanezer polgárőrre, akik önkéntes munkájukkal napról napra hozzájárulnak Magyarország köznyugalmához. A sikerhez kellett a polgárőrök képzési rendszerének kialakítása, a Polgárőr Akadémia létrehozása, a nagy sikerű szakmai programok, amelyek azt bizonyítják, hogy a polgárőrség az elmúlt években professzionális bűnmegelőzési szervezetté vált. Ehhez természetesen kellett a polgárőrségről szóló törvény is, egy egységes formaruha, és polgárőr igazolvány, illetve a járművek egységes megjelenése is.” – emelte ki az elnök, köszönetet mondva azért az áldozatos munkáért, amit a polgárőrök végeznek a helyi közösségekért, a vármegye lakosságáért.

Egy közös csónakban ülünk

Szerencsi Árpád r. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese elmondta, hogy az az eredmény, amit elért a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, az a Borsod vármegyei polgárőrök nélkül nem teljesült volna be. A főkapitány-helyettes beszédében kitért rá, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság a Borsod Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kivételesre értékelte a munka tekintetében.

Fotós: Hladon Sándor / Forrás: OPSZ.hu

Ez egy ritka elismerés, amit eddig öt megye érdemelt ki. Ezt a rendőrök és polgárőrök együttműködése nélkül nem lehetett volna elérni.

„A tavalyi évről egy dolgot szeretnék kiemelni. Amikor kitört a háború, és március másodikán már Cigándon voltunk egy üres sportcsarnokban, ahol létre kellett hozni egy olyan befogadó központot, állomást, ami soha nem volt még a megyében, akkor minden hivatásos szerv és a polgárőrök is tették a dolgukat becsületesen. Emberségből mind a polgárőrök, a rendőrök és tűzoltók jelesre vizsgáztak. Ez egy olyan mérföldkő volt, amit nagyon ritkán és nagyon kevés korosztály tud megélni, hogy egy ilyen összefogás mellett, egy ilyen nehéz feladatot kellett végrehajtani. Egy közös hajóban, egy közös csónakban ülünk, s egy a feladatunk, a közrend és közbiztonság biztosítása. Az idei évben is van bőven feladat, amit közösen kell megoldanunk, és kívánom azt, hogy ez a kis hajó jó ütemben, jó lendülettel, minden hullámot meglovagolva az idei évben is sikeresen teljesítse az útját.”

Névváltoztatás és elismerések

A hozzászólások után az alapszabály módosítása következett, miután 2023. január 1-el módosult Magyarország Alaptörvénye, amely a vármegye fogalmát hozta vissza. Dr. Szemán Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese – a közgyűlés levezető elnöke – ismertette a vármegye fogalom átvezetését az alapszabályzatban. A szavazás után a Megyei Polgárőr Szövetség új neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség.

A beszámolók elfogadása után elismerések és kitüntetések átadására került sor. A kitüntetett személyek névsora itt olvasható.