A vizsgázókat dr. Schirger György, a vármegyei önkormányzati hivatal jegyzője üdvözölte.

– Köszönöm, hogy elvégezték a képzést, és szívből kívánom, hogy mindannyiuknak sikerüljön a vizsga, amelynek egy részét már teljesítették azzal, hogy elkészítették záródolgozataikat, amelynek tartalma nemcsak a megszerzett tudást tükrözi, de fontos információkat tartalmaz a vizsgáztatók, a vármegye vezetése, illetve a vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek számára.

– A mai nap egy komplex oktatási programnak a vége, amelyben a képzésben részt vevők sok más mellett társadalom-, egészségügyi és jogi ismereteket tanultak, és az elméleti óraszám több mint kétszeresét töltötték terepen, gyakorlati ismereteket szerezve a vármegye szociális intézményeiben. – erről már Jaskó Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületének elnöke beszélt, akik végig segítették a szervező Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzatát.

Javul az életminőség

Végül minden megjelent sikeres vizsgát tett, így 22 képzett falu- és tanyagondnok kezdheti meg szolgálatát a vármegyében.

Fotós: Kiss Viktor

A végzettséget igazoló oklevelet Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke adta át.

– Napjaink kihívásai egyre sokoldalúbb tudást és felkészültséget követelnek a falu- és tanyagondnokoktól. Legyenek büszkék vizsgájukra, legyenek büszkék magukra, hiszen az önök szolgáltatásával mérsékelhetők a kistelepülésekre jellemző hátrányok, az önök munkájának köszönhetően javul a falvakban, a tanyákon élők életminősége, ahogy a helyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés is. Ennek jelentőségét a Magyar Kormány is elismeri, és a vidékfejlesztés, a település lelkeként tekint a falu- és tanyagondnoki szolgálatot ellátókra, ezért működéséhez központi költségvetési támogatást is biztosít.