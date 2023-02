A Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Wáberer György a jövőben a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumi feladataira kíván koncentrálni, ezért kezdeményezte kormánybiztosi tisztségének megszüntetését - adta hírül a Területfejlesztési Minisztérium csütörtökön késő este. Mint írták, Wáberer György kuratóriumi tagsága mellett a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsban vállalt feladatait továbbra is ellátja. "A kormány köszönetet mond Wáberer György magas szakmai színvonalú, a térség hosszú távú fejlődését szolgáló, áldozatos munkájáért" – közölték. A kormányzati közlemény arra is kitér, hogy a továbbiakban is kiemelten kezelik Tokaj-Hegyalját.

A történtekre Wáberer György is reagált. Közösségi oldalán az egyébként zempléni, sátoraljaújhelyi születésű nagyvállalkozó azt írta: „kezdeményeztem a kormánybiztosi tisztségem megszüntetését, mivel a jövőben a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumi feladataira kívánok koncentrálni. Emellett természetesen a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsban vállalt feladataimat továbbra is ellátom, így kiemelten foglalkozom minden olyan program megvalósításával, amely növeli Tokaj-Zemplén térségének népszerűségét és népességmegtartó erejét. Küldetésem, hogy a térség felvirágzásán tevékenykedjek, nem változott, amely reményeim szerint hozzájárul ahhoz, hogy az itt élők számára versenyképes megélhetést biztosítson, vonzó és helyben elérhető munkahelyeket teremtsen, összekapcsolva a jó minőségű, magas életszínvonalat biztosító infrastruktúrával és szolgáltatásokkal” – jelentette ki Wáberer György.