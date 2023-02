A napokban az alacsony hőmérséklet miatt életbe lépett az úgynevezett vörös kód. Vörös kód idején minden szociális intézmény köteles fogadni azokat a rászorulókat, akik vagy hajlék nélküliek, vagy a hideg miatt jutottak bajba. Észak-Magyarországon kedden este élesedett az intézkedés, amely előreláthatólag szombat reggel nyolc óráig tart. A városban három hajléktalanokat ellátó szervezet van. A Vöröskereszt helyi szervezete, a Máltai Szeretetszolgálat miskolci központja, illetve a Napfényt az Életnek Alapítvány. Közigazgatásilag el van osztva a három szolgáltató között Miskolc, a legnagyobb részt ebből a Vöröskereszt vállalta.

A helyhiány nem lehet akadály

Az utcai gondozószolgálat munkatársai 2-2 fővel járják a területet. Van ahová napi rendszerességgel járnak a kollégák, élelmet, takarót, gyógyszereket visznek magukkal. A vörös kód nem változtatja meg a feladatokat és a mindennapok menetét a szociális ellátó helyeken. A krízisidőszakban egyébként is kiemelten figyelnek arra, hogy minden rászoruló elhelyezést kapjon – mondta Duberné Dunaveczki Éva, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének Hajléktalanokat Gondozó Központjának intézményvezetője. Több mint háromszáz férőhelyük van. Jelen pillanatban 95 százalékos a kihasználtság, tudják fogadni az újonnan érkezőket is – hangoztatta az intézményvezető. Ha betelne a férőhelyszám, akkor is megoldják az elhelyezést, például vendégágyakkal. Egy átlagos téli napon egyébként nagyjából ez a kihasználtság jellemzi az intézményt, ha nagyon hidegre fordul az idő, akkor előfordul, hogy a maximális kapacitást is elérik.

Egy diszpécserszolgálat, három szervezet

A diszpécserszolgálatnak kell jelezni, ha rászorulót lát valaki, akit az utcai szolgálat munkatársai ellátnak és beszállítanak a megfelelő intézménybe. Nem csupán melegedési lehetőséget és ételt kap, de tisztálkodhat és pihenhet is a fedél nélküli. Valójában nem csak hajléktalanok élhetnek ezzel, hanem azok is, akiknek van hol lakniuk, de nincs az ingatlanban fűtés vagy áram és emiatt a kihűlés veszélyezteti őket. Napközben a nappali melegedőt vehetik igénybe és ebédet is kapnak, 18 órától pedig nyitnak az éjjeli menedékhelyek, időszakos férőhelyek, befogadó szálláshelyek – ez mind ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás bárki számára – emelte ki az intézményvezető. Hozzátette: az egyetlen térítési díjas szolgáltatás az átmeneti szállás, ahol hosszabb időre, akár több évre is igénybe vehetik a szolgáltatást, de ebben az esetben már jogviszony keletkezik a felek között.

Senkit nem hagynak az utcán

A diszpécserszolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat miskolci telephelyén üzemeltetik. Regionális szinten három megyét fognak össze, az utcai szolgálatokat koordinálják és a krízisautót is működtetik – mondta Kocsenga Anton, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi vezetője. Az autóval két szociális munkás dolgozik, ők segítenek elsőként a rászorulóknak. A beszállítandó személyt pedig annak megfelelően, milyen állapotban van, elhelyezik valamelyik miskolci intézményben.

Nappali melegedő és időszakos férőhely a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál képen: Pokker Linda telephely vezető

Fotós: Kozma István

Ha a hideg miatt bajba jutott embert látnak, akkor a 46-530-268-as telefonszámon lehet ezt jelezni – hangsúlyozta a vezető.

Ilyenkor még erőteljesebben dolgoznak a kollégáik az utcákon – mondta Végh András, a Napfényt az Életnek Alapítvány szakmai vezetője. Nekik nincs éjjeli menedékhelyük, csak az ötven fős átmeneti szállásuk, de ott még van kapacitás. Ez ugyan nem teljesen ingyenes szolgáltatás, csak az első 30 nap térítésmentes – jegyezte meg a vezető. A nappali melegedőjük természetesen mindenki számára nyitva áll.