Megkapta saját készítésű palacsintasütő gépére a formatervezési mintavédelmi okiratot Vitéz István, és büszkén fel is tette közösségi oldalára. Mint mondta, most már ilyen géppel csak ő sütheti az oly sokak által kedvelt finomságot. (Bár nemigen akadna még egy olyan ember, aki hasonló szerkezet építésére szánná rá magát.). Vitéz Istvánról már írtunk korábban. Ő az a sajószögedi ezermester, aki évekkel ezelőtt két különböző motorbalesetben elveszítette mindkét lábát. Bár kerekesszékbe kényszerült, de az életkedve nem hagyta el, folyamatosan ötletel, jótékonykodik és harcol a békéért.

Egybefüggő tészta

– A palacsintasütő gép ötlete onnan jött, hogy láttam egy 20 másodperces videót, ami azt mutatta be, hogy az egyik afrikai országban géppel készítik a palacsintát. Rögtön elhatároztam, én is építek egy ilyet. Az első szerkezetem túl kezdetleges lett, nem működött jól. A második azonban már sikerült. Igaz, van benne 2 ezer munkaórám és 400 liter tésztamassza, ami végül a földön végezte. A tökéletesítés után azonban kiválóan működik. Igaz, még most is előfordul, hogy a hőmérséklet-változás miatt valami elállítódik rajta, de már nincs vele nagy probléma. 2021-től egyik rendezvényről a másikra járunk a ismerőseimmel és barátaimmal, hogy jótékonysági sütéseket rendezzünk. Az elmúlt év augusztusában világrekordot is döntöttünk. Aztán kiderült, hogy nem ez a helyes kifejezés, mert világrekordot állítottunk fel. Ugyanis a világon ilyen géppel 251 méter, egybefüggő palacsintatésztát még senki nem sütött. Csak olyan palacsintarekordok vannak, hogy a kör alakú tésztákat egymás mellé tették, és úgy mérték le a hosszát. Várjuk a visszajelzést Londonból, a Guinness Rekordok Egyesületétől, hogy valóban hitelesítik-e a teljesítményünket. Ezt a sütést egyébként Tiszaújvárosban, a Hal a placcon! fesztiválon rendeztük. Sajólád polgármestere, Pozbai Zoltán biztosította az alapanyagokat, a tojást pedig a gyömrőpusztai tojásfarm. A barátaim is sok pénzt adtak össze, hogy sikerüljön a rekord. Hosszabb tésztát is tudtunk volna sütni, de aztán már én mondtam, hogy vágjuk el 251 méternél, és daraboljuk fel, mert akkor már sokan voltak a rendezvényen, és szerettük volna eladni mindet. A segítőim szorgalmasan töltötték a tésztát. Volt kakaós, lekváros, áfonyás, barackos, cseresznyés, meggyes és a kedvenc, almás-fahéjas is. Az összes bevételt szintén jótékonysági célokra ajánlottuk fel. Balogh Nóra, tiszalúci, fiatal édesanyát segítettük, akinek művégtagra volt szüksége – idézte fel az izgalmas napot Vitéz István.

Tele a naptára

Amióta jól működik a palacsintasütő gépe, sok gyermeknek és rászoruló felnőttnek segített már kis csapatával. Istvánnak lassan már az idei naptára is tele lesz. Nemcsak a médiaérdeklődés hatalmas iránta, hanem egyre-másra hívják a különböző gasztronómiai rendezvényekre. Február 25-én Újtikosra utazik fantasztikus gépével és segítőivel. Azért is lesz aktuális a sütés, mert a napokban, február 21-én volt a palacsinta világnapja. Március 1-jén pedig az egyik tiszaújvárosi cégnél készülnek a palacsinták. István örömmel mesélte azt is, hogy elkészült a kitelepüléshez szükséges, felmatricázott kocsi is, amiben nemcsak a gép kap helyet, hanem a háttérkonyha is.

Világbéke

– Az újtikosi eseményre kitaláltam egy nagyszerű koreográfiát. Létrehozzuk a szeretet és a világbéke vonatát. Én leszek a kerekesszékemmel a masiniszta, és azt szeretném, ha minden jelenlévő „felszállna a vonatra”. Minden palacsintasütés alkalmával jó lenne ezt megvalósítani. De van egy újabb ötletem is. Szeretném felvenni a kapcsolatot a parlamenttel, hogy ha végre tűzszünet lesz, akkor vigyenek el az ukrán-orosz frontra. Az a tervem, hogy ott is palacsintát sütök, de mindkét ország katonáinak a szeretet és a világbéke jegyében. Nem tudom, hogy ezt össze lehet-e hozni, de nagyon rajta vagyok. Azt az ellentmondást azonban nehezen viselem, hogy a törökországi földrengés idején nemzetközi mentőcsapatok indultak emberéleteket menteni, a háborúba pedig fegyvereket küldenek az országok emberéleteket oltani – jegyezte meg végül Vitéz István.