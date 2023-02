A Magyar Kormány, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával és közreműködésével létrejövő új Vármegye- és Országbérlet-konstrukció révén az elmúlt három évtized legjelentősebb díjszabási fejlesztését hajtják végre a hazai helyközi közösségi szolgáltatók. Csökken a családok havi közlekedési ráfordítása, javulnak a vidéki mobilitási lehetőségek és az életminőség, ezáltal népszerűbbé válik a környezetbarát kötöttpályás és az autóbuszos közlekedés. A teljesárú Vármegyebérletet 9450 forintért lehet majd megvásárolni várhatóan április utolsó hetétől, az Országbérlet ennek duplájába fog kerülni. A tanulók mindkettő esetében 90 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe.

Vonzóbbá válhat a tömegközlekedés

A tarifaközösség felé vezető úton tett legjelentősebb lépésnek is nevezhető az a változtatás, amelyet a Vármegyebérlet és az Országbérlet hozhat május 1-jétől. Az új típusú, egyszerűen elérhető és alacsony árú termékekkel utazók a MÁV-START, a VOLÁNBUSZ, a MÁV-HÉV és a GYSEV helyközi járatait korlátlanul használhatják majd a bérleten feltüntetett területen. A szolgáltatási színvonal emelése és a menetrendek összehangolása mellett az új tarifatermékek bevezetésével mind a közúti, mind pedig a kötöttpályás helyközi közösségi közlekedés versenyképessebbé, vonzóbbá válhat, ugyanis a vasút és busz egységes igénybevételének lehetősége jobb minőségű kiszolgálást, több járatot, kevesebb várakozást hoz. A vidéki mobilitási lehetőségek bővülése a környezetbarátabb tömegközlekedés irányába tereli az utazókat, autósokat. A bérlet rugalmassága a szabadidős célú felhasználásnak is kedvez, így nem elhanyagoltató pozitív hatása várható a belföldi turizmusban és vendéglátásban is.

Az új típusú díjtermékek a közlekedési szolgáltatók legtöbb értékesítési csatornáján elérhetővé válnak, amely országos szinten kiemelt hozzáférhetőséget biztosít. Kényelmesebbé, gondtalanabbá is teszi a bérletvásárlási folyamatot, mivel online – leggyorsabban a MÁV applikációval – megválthatók lesznek a bérletek, és elegendő egyet megvenni havonta, nem kell másik jegyről vagy bérletről gondoskodni a helyközi utazáshoz. A bérleteket a MÁV-START pénztáraiban, automatáinál és a MÁV appon, a Volánbusz pénztárainál, a buszok fedélzetén, illetve GYSEV pénztárainál lehet majd megvásárolni. A bérletvásárlások tervezhetősége érdekében várhatóan április utolsó hetében egyes értékesítési csatornákon elővételben is megvásárolhatók lesznek a Vármegye- és az Országbérletek.

Egy kétgombócos fagyi áráért

A vidéki és a Pest vármegyei közösségi közlekedést hozza lendületbe az új 30 napos érvényességű Vármegyebérlet, amely a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV járatain egyaránt használható lesz. A teljesárú bérlet 9450 forintba kerül majd, ezáltal olcsóbb lesz, mint a havi Budapest-bérlet, vagy mint 15 liter – átlagosan 250-300 kilométer megtételére elegendő – üzemanyag (február közepi áron számolva). A tanulóbérlet 90 százalékos kedvezménnyel váltható, 945 forintba, azaz nagyjából kétgombócos fagyi árába fog kerülni.

A Vármegyebérlet fő előnye a kedvező ára mellett, hogy egyszerű igénybevételi feltételekkel lehet használni, és a területi korlátozásokat, azaz a vármegyei határokat is ismerik a lakosok.

Azok, akik utazásaik során rendszeresen átlépik a vármegyehatárt, 2 Vármegyebérlet áráért az ország egész területére érvényes Országbérletet vásárolhatnak. Ennek kiemelkedő előnye, hogy minden olyan járatra érvényes, amelyet a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV üzemeltet helyközi forgalomban, így akár egyetlen bérlettel keresztül utazhatjuk hazánkat, eljuthatunk a legszebb, legnépszerűbb turisztikai látványosságokhoz, kirándulásra és akár vármegyéken át történő napi ingázásra is alkalmas.

Olcsóbb, mint a 30 kilométeres

A 30 napos teljesárú Országbérlet 18900 forintba fog kerülni. Kétezer-ötszáz forinttal olcsóbban lesz megvásárolható, mint jelenleg a 30 kilométerre érvényes bérlet. A tanulók ezt a bérletfajtát választva is igénybe vehetik a 90 százalékos kedvezményt, így 1890 forintért – nagyjából egy vidéki mozi normál jegyének áráért – szinte bárhová eljuthatnak az országban a diákok kötöttpályán vagy a Volánbusszal.

A Vármegyebérlet és az Országbérlet nem vehető igénybe helyjegyköteles vonatokon, 1. osztályon, továbbá a helyi közösségi közlekedési társaságok járatain sem. A Pest vármegyei bérlet, illetve az Országbérlet a BKK járatain sem érvényes, de Budapesten belül a helyközi szolgáltatók járatain lehet velük utazni. A Vármegyebérlet, illetve az Országbérlet országosan napi több tízezer buszon és kötöttpályás járaton teszi lehetővé az utazást minden egyéb jegy vagy bérlet váltása nélkül.

A teljes árú bérlet árának 86 százalékát térítik meg a munkáltatók, így Vármegyebérlet esetében mintegy 1300, Országbérlettel kicsivel több mint 2600 forint saját költségen tudnak utazni az utasok a helyközi szolgáltatókat választva. A munkáltatók, kis- és középvállalkozások utaztatási költségei is csökkennek az új bérletkonstrukció révén.

Megtérítik a társaságoknak

A nem távolsági jellegű – regionális és elővárosi – utazások jelentős része vármegyén belül, vagy szomszédos vármegyék között valósul meg. A regionális és elővárosi közlekedésben, különösen a kisebb településeken élők számára a kistávolságú utazási igények sok esetben nem kizárólag egy településre irányulnak, hanem több, a közelben lévő település elérését szükségessé teszik, számukra nyújt segítséget az új bérlet, de megmaradnak a jelenleg megvásárolható bérletek is. Az országos és a vármegyei alapú díjtermékek bevezetése jelentős előrelépés az országosan egységes tarifarendszer bevezetésében, a közszolgáltatások és menetrendek összehangolásában, valamint kiemelt fontosságú vidéki mobilitási lehetőségek tekintetében.

A kedvezményes árú bérletek okozta bevételkiesést a kormányzat megtéríti a közlekedési társaságok felé, amelyek a bevezetéstől a nyár során folyamatosan gyűjtik a tapasztalatokat és az utasaik visszajelzéseit. A járműkapacitásaikat – a lehetőségekhez mérten – a változó utazási szokásokhoz, igényekhez igazítják.

A közlekedési szolgáltatók folyamatosan készítik elő a Vármegye- és Országbérlet vásárlásához, az eligazodáshoz hasznos tájékoztatási segédleteket, amelyeket a díjtermékek bevezetése előtt közzétesznek a weboldalaikon, illetve az egyéb tájékoztatási felületeiken is.