Még korántsincs vége a télnek, sőt, hideg napok jönnek: a nagyobb magyar síterepek teljes kapacitással üzemelnek és várják a téli sportok szerelmeseit.

Borsod-Abaúj-Zemplénben egyelőre csak a Bánkúti Sícentrum működik, a Zemplén Kalandpark sátoraljaújhelyi sícentruma még zárva tart.

Viszont a közkedvelt Hevesben található Mátraszentistván Sípark szintén megnyitott.

Öt pálya nyílt meg

Bánkúton a hét sípálya közül most öt használható, plusz a szánkópálya. Ezek közül egy lankás kék, két közepesen nehéz piros és két nehéz fekete pálya van nyitva. Egyelőre egyedül a 2-es fekete pálya mellett üzemel a „C” jelű tárcsás felvonó. A sípályák 9-től 16 óráig használhatóak. Jó idő esetén akár 17 óráig is. Utoljára pénteken havazott, most 37-38 centiméter hó található a pályákon. A Bánkúti Turistaház előtti terület webkamerán megtekinthető az Időkép.hu oldalon, indulás előtt érdemes ellenőrizni a kamera segítségével a helyzetet. Igény szerint sí- és snowboard oktatásra, valamint síléc, síbakancs, snowboard és bukósisak kölcsönzésre is lehetőség nyílik. A síklub vezetői kérik az autóval érkezőket, hogy lehetőség szerint a bánkúti parkoló után körülbelül 400 méterre található Csanálosi parkolót foglalják el. Távolsági busszal Miskolcról szombaton és vasárnap közelíthető meg a síterep: a 8.40-kor, 11.40-kor és 14.40-kor a Tiszai pályaudvarról induló buszjárattal. Visszafelé Bánkút hegytetőről: 10.10-kor, 11.10-kor, 13.10-kor és 16.10-kor indul busz Miskolcra.

Teljes kapacitással

A Miskolchoz második legközelebb eső sícentrum, a jelenleg is működő Mátraszentistván Sípark a Felső-Mátrában található. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az ország egyik legtöbb szolgáltatást nyújtó családi síterepévé vált – írja a sielok.hu. – A hat sípálya hossza összesen több mint 4 kilométer, amelyeket hóágyukkal, ratrakokkal is kezelnek. Ezek közül 1 kilométer éjszakai kivilágítással rendelkezik. Tárcsás, csákányos, köteles és liftes felvonók szállítják a síelőket. A nyolc sílift közül jelenleg hét üzemel és a kék, piros és fekete nehézségű sípályák mindegyike, amelyek 9.30 és 16.30 között használhatóak. A völgyben 40, a hegyen 80 centiméteres a hóréteg. A sípályák állapota a webkamera képén is ellenőrizhető az Időkép.hu portálon. A lankás síterületen létesült egy síóvoda, amelyhez tanulólift tartozik. Teljes sí- és snowboard felszerelés, valamit bukósisak is bérelhető és jól felszerelt hütte működik a helyszínen. Mátraszentistvánon rendszeresen tartanak síiskolát és versenyeket is rendeznek. Hátránya, hogy az árak körülbelül 20-25 százalékkal magasabbak mint Bánkúton. A Mátrában található másik síterep, a Kékestető azonban egyelőre még nem üzemel.

Korizni, libegőzni lehet

A Zemplén Kalandpark sátoraljaújhelyi sícentruma szintén zárva tart és a Szár-hegyi libegő építési munkálatai folynak. Viszont a kalandparkban így is több szórakozási lehetőség várja a látogatókat. Elindult a Magas-hegyi libegő és megnyitott a Jég- és Rendezvénycsarnok is, ahol korcsolyázni lehet. Jövő szombaton 15 és 17 óra között lesz közönségkorcsolya, 18-tól 20 óráig pedig jégdiscoval készülnek a szervezők. Vasárnap 12-től 14 és 15-től 17 óráig lehet majd csúszkálni. Korcsolyabérlés szintén biztosított. A pihenni és feltöltődni vágyók betérhetnek a kalandpark sóbarlangjába is.