HR Ügyfélszolgálati Irodát nyitott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház az ügyintézések megkönnyítése érdekében a munkatársak számára. A Főigazgatóság épületének földszintjén kapott helyet az iroda, amely február 6-tól (hétfőtől) várja majd a dolgozókat. Az ügyfélszolgálat kialakítása - amellett, hogy pilot jellegű az egészségügyben -, megkönnyíti a dolgozók és a HR Igazgatóság közötti kapcsolattartást, együttműködést és meggyorsítja a munkafolyamatokat is.

Ahhoz, hogy betegeket tudjanak gyógyítani, számos szervezeti egységre van szükség, ez az úgynevezett back office, ebbe a körbe tartozik a HR igazgatóság is – mondta dr. Révész János, a kórház főigazgatója. Az elmúlt évben jelentős változás következett be az intézmény életében, hiszen irányító szerepet kapott. Jelenleg a városi kórházak munkavállalóival együtt 5200 dolgozóról kell gondoskodnia a szervezetnek, amely nagy kihívást jelent. Annak érdekében, hogy ki tudják szolgálni az igényeket, informatikai- és munkaerő fejlesztést is végre kellett hajtani. Az elégedettségnövelés része az ügyfélszolgálati iroda létrehozása. A lényege, hogy előre foglalt időpontban, gyorsan tudják ügyeiket intézni a kórház dolgozói – tudatta a főigazgató.

Könnyen és gyorsan

A jogviszony kezdetétől a befejezéséig minden munkával kapcsolatos üggyel fordulhat az ügyfélszolgálathoz a dolgozó – emelte ki Szendi József munkaügyi és HR igazgató. Olyan lehetőséget szeretnének a munkatársaknak biztosítani, amely támogatást és megoldást nyújt a problémáikkal kapcsolatban. Könnyen kezelhető felületen, az intézmény belső intranet hálózatán lehet időpontot kérni – hangsúlyozta a szakmai vezető. Két ügyintéző hétfőtől-csütörtökig 8 és 14 óra között, napi hat órában, pénteken 8 és 12 óra között, négy óra időtartamban fogadja az ügyfeleket. Egyelőre az első két órában időpontfoglalással, ezt követően 14 óráig időpont foglalása nélkül fogadják a munkatársakat. Az a cél, hogy óránként legalább öt dolgozó ügyeit el tudják majd intézni. A teljesség igénye nélkül néhány azok közül, amelyeket ebben az irodában kezelnek majd: kedvezményes utazási utalványok, igazolványok, SZJA-val kapcsolatos nyilatkozatok, elszámolások (M30) nyomtatása, postázása, a CSED, GYED, folyósításához szükséges iratok beszerzése, és megküldése a munkaügyi referens részére, munkáltatói igazolások elkészítése, illetve igazolás kiállítása az egészségügyi tevékenység végzéséről.