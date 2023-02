Akik autóval járnak, meglepően magas árakkal kénytelenek találkozni jelenleg a benzinkutakon. Az üzemanyagárstop jelentősen megkönnyítette az autósok helyzetét hazánkban, hiszen ezzel körülbelül öt és fél millió embernek volt olcsóbb a tankolás a stop tizenhárom hónapja alatt. A helyzet azonban tarthatatlanná vált a pánikvásárlások és az üzletszerű tankolások következtében, valamint a közgazdászoknak is igaza van, hogy a kettő meg kettő az néha lehet öt és néha lehet három, de hosszú távon négy lesz, így a piacot nem lehet ilyen mértékben szabályozni.

A most bejelentett döntés újabb segítség azoknak, akik munkába járáshoz használják a személyautójukat. Nem kérdés, hogy számukra az autó munkaeszköz, ezért elengedhetetlen a támogatásuk, mert csak így tud megfelelően és hatékonyan működni az ország gazdasága. Az tény azonban, hogy a helyzetük nem könnyű, mert így is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a benzinkutakon.