Az energiaválság kezdetén több egyéb létesítménnyel együtt a Városi Tanuszoda is bezárt Ózdon. Az elmúlt hónapokban tehát szünetelt az iskolai úszásoktatás, de az egyesületi edzéseket és a szabadidős programokat sem lehetett megtartani a létesítményben. Az újranyitás ideje azonban heteken belül elérkezhet, az ezzel kapcsolatos előkészítést már végzik az Ózdi Sport – és Élmény Központ munkatársai.

– Miután látszott a város idei költségvetése, megtörténtek az egyeztetések az uszoda kinyitásával kapcsolatban is – árulta el érdeklődésünkre Nagy-Mengyi Péter, az Ózdi Sport – és Élmény Központ igazgatója. – Ekkor arra a döntésre jutottunk, hogy fegyelmezett működés mellett március első felében ismét kinyithatja kapuit a létesítmény. A karbantartási és felújítási feladatok elvégzése mellett elindítottuk a vízminta engedélyezési folyamatot, ami hosszabb időt vesz igénybe. Most úgy tervezzük, hogy március 10-re valamennyi hatósági engedély a birtokukba lesz, ezért ezt a dátumot tűztük ki a nyitással kapcsolatban.

Nagy-Mengyi Péter fegyelmezett gazdálkodásról beszélt, ami egyrészt azt jelenti, hogy a Városi Tanuszoda módosított nyitva tartással várja majd a vendégeket. Napi szinten valamelyest rövidebb ideig lesz látogató a létesítmény, de így is bárki számára ismét elérhetővé válik a szolgáltatás.

– Ezzel kapcsolatban több elgondolás is készült, a végleges, elfogadott időrenddel kapcsolatban egy-két héten belül tájékoztatni fogjuk a lakosságot – folytatta a cég vezetője. – Azt is fontos kiemelni, hogy a wellness részleg részben lesz elérhető, a kiadások csökkentése érdeklében a szaunákat heti három alkalommal fogjuk felfűteni, a folyamatos működésre egyelőre nincs lehetőség. A medencetérben természetesen a szabadidős tevékenységek mellett az egyesületi edzések is folytatódnak majd. Az iskolai úszásoktatás azért kérdéses, mert az oktatási intézményekben már zajlik a második félév, mindenhol kész órarenddel dolgoznak. Természetesen értesíteni fogjuk az iskolákat, és majd meglájuk, hogy milyen módon tudnak élni ezzel a lehetőséggel.