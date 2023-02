Ahogy korábban beszámoltunk már róla, Pitkó-Himics Zsanett elmondta, hogy a galambürülék mellett az alattuk található lakás ablaka egy résnyire nyitva is van, ahol ki-be járnak a galambok. Először Miskolc város jegyzőjét értesítette az áldatlan állapotról, majd bejegyzést tett közzé a közösségi oldalon és a társasház közös képviselőjének is jelezte a problémát. Ő korábban megerősítette a panaszos által elmondottakat, illetve azt is hozzátette, hogy számos módon és formában felszólította a lakás tulajdonosát az állapot megszüntetésére.

A Miskolci Járási Hivatal védekezésre kötelezte a lakás használóját, aki nyilatkozatot tett arra, hogy a galambok további berepülését megakadályozza, valamint gondoskodik a balkon fertőtlenítésről. A járási hivatal népegészségügyi osztálya többször is vizsgálta a helyszínt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Népegészségügyi Főosztályának felszólítására sem történt azonban semmi, ezért november 26-án átkerült az ügy a NAV hatáskörébe, mert nekik van joguk a kilakoltatásra.

Elköltöznek

Pitkó-Himics Zsanett azt gondolja, hogy az érintett szomszéd befizeti a büntetéseket, mert a lakáson, tudomása szerint nincs tartozás. Elmondása szerint érthetetlen hogy nem történik semmi, hiszen ha valaki nem fizet be egy 1500 forint értékű parkolási büntetést annak megtalálják a módját, hogy behajtsák, erre pedig nincs megoldás - magyarázta.

Fotós: Ádám János

Most úgy tűnik, ők már feladták a harcot, mert áprilisban elköltöznek. Bár nemcsak emiatt döntött a család a helyváltoztatás mellett, hanem ki is nőtték a lakást. A környékhez viszont ragaszkodnak, még ez az incidens sem vette el a kedvüket a Kuruc utcától, mert csak 4 lépcsőházzal mennek arrébb. Jelenlegi fészküket pedig árulják, bár tisztában vannak vele, hogy értékét csökkenti egy ilyen helyzet. A családanya szerint felháborító, hogy ilyet meg lehet tenni manapság.