Sajókeresztúron találkozott szerdán reggel Kollár Miklós polgármester és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és maguk kísérték házhoz az adományt.

Örülök, hogy a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek ellenére is tudjuk folytatni a programot, amelyben idén is 113 sajkókeresztúri család részesülhet tűzifa támogatásban

– mondta Csöbör Katalin a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. Emlékeztettet arra, hogy emellett bevezette a kormány a hatósági áras tűzifa programot is, mellyel hozzájárultak a családok rezsicsökkentéséhez. A kormány eltökélt célja, hogy a nehéz, szankciós gazdasági környezetben is támogassa és segítse a magyar családokat és vállalkozásokat – hangsúlyozta Csöbör Katalin.

Egy hónapig is kitarthat

Ebben a hónapban kapták meg a teljes tűzifamennyiséget az Északerdőtő Zrt.-től és azonnal elkezdték kiosztani a kedvezményezetteknek – mondta Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere. Hozzátette: ezzel 113 ingatlantulajdonosnak sikerült megoldani a fűtését egy időre. A 86 köbméter szociális tűzifát az önkormányzat kiegészítette, így minden család egy köbmétert kapott, amely attól függően, hogy mekkora a ház, van akinek két hétig, másnak egy hónapig is elég.

Minden évben részesül a szociális tűzifából, idén kicsit többet is kapott az átlagos mennyiségnél. Van egy kályhája a konyhában, így a jelenleg eléggé megdrágult gázfűtést úgy egészíti majd ki, hogy begyújt a kályhába is – avatott be Nagy Béláné. Azt is elárulta, hogy ha nem lesz már annyira hideg, tél végén, tavasz elején már le fogja kapcsolni a gázt és csak fával fog tüzelni, vagy csak minimális mértékben használja a gázt. Az, hogy az egy köbméter meddig lesz elég, attól függ, mennyire lesz hideg – vélekedett. Amikor enyhe az idő már elég egy farakat is.