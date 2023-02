Lyukas cipők

Az egyesület önkénteseihez néhány avasi ingatlantulajdonos is csatlakozott, és találkoztunk dr. Jacsó Pál hegygazdával is, aki szintén az Avas megtisztításán dolgozott. Elszörnyülködve szembesült vele, hogy az egyik elhagyatott telket szemétlerakónak használták valakik. Kommunális hulladék, műanyag ételesdobozok, üvegek, de még lyukas cipők is hevertek szerteszét a területen.

– Az Avason már negyedik alkalommal szervezett az egyesület szemétszedés, mi pedig csatlakoztunk hozzájuk, hiszen mindenki számára fontos a tiszta környezet. Az Avas mindenkié. Remélem, a jövőben még többen leszünk, és ha már nem lesz szemét, akkor virágot ültetünk. Egyelőre a szeméttel küzdünk, hiszen megvan a veszélye, hogy az idehordott kommunális hulladék miatt elszaporodnak a rágcsálók. Az önkormányzat valószínűleg tesz majd az ügy érdekében, de kétkezi munkára nem nagyon van ember, azt csak a civilek tudják biztosítani. A fejlesztéseknek köszönhetően többen látogatnak az Avasra, mint évekkel ezelőtt. Sokan jönnek az új játszótérre is, van aki vidékről kirándul el ide. Mások a hiányosságokat sorolják, de tudni kell, hogy az Avason 5-10 éves elmaradás van. Az itt dolgozó önkéntesek mindenképpen meg kell becsülni – hangsúlyozta a hegygazda.