Mezőkövesdi állatmentőtől kaptuk a hírt, hogy pár nappal korábbán talált két darab öt hetes kidobott kiskutyát, a picikről fotókat is mellékelt. Mint írta, az a tapasztalata, hogy egyre több a megyében a bántalmazott és elhagyott állat.

Forrás: Olvasó

Forrás: Olvasó

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány telephelyvezetője megerősítette az információt valójában körülbelül múlt év novemberétől növekedett meg a telephelyre visszahozott, eladott illetve kóbor állatok száma Miskolcon is. Ennek sokféle oka van, esetenként a korábban elvitt - és közben megnőtt - jószágot már nem tudják kezelni, vagy a gazdi életében következett be változás, elváltak, elköltözik, egészségi állapota megromlott, sorolta az okokat Horváth Rita.

Kérdeztük, mi alapján szűrik az örökbefogadókat. Elmondta, alapelvárás, hogy 3-4 látogatás előzze meg az elvitelt. Itt kiderül mennyire passzol egymáshoz a gazdi és a kutyus. Személyi- és lakcímkártya szükséges, illetve annak biztosítása, hogy a telephely dolgozói meglátogassák az ebet. Szélsőséges esetben – ha nem megfelelő a kutya ellátása – az állat visszaszállítása is megtörténhet.

– Az örökbefogadás költsége, mely tartalmazza az oltásokat, chipelést, parazita mentesítést, szívféregszűrést és ivartalanítást összesen 25 ezer forint. Ha az állat még kicsi az ivartalanításra, később kell visszavinni az ár már ezt is tartalmazza - mondta el a szakember.

S hogy mennyibe kerül a kutya tartása? Jobb, ha ezzel is tisztába vagyunk, ha örökbe fogadunk egy kis állatot. Kalkuláljunk előtte, hiszen nem mindig könnyű kigazdálkodni az összeget a válság idején.

Kalkuláljunk!

A kutyatartás költségeihez hozzátartozik alapvetően a táplálás, amely esetében a táplálék minőségétől függően napi 500 és 2000 forint körül mozog, ebben benne vannak a szükséges vitaminok. További költséget jelent a póráz, hám, esetleg kutyaruha ezek ára rendkívül széles tartományban mozog, a tízezres nagyságrendet is eléri. Szabadban tartásnál szükséges kutyaól, illetve kutyamatrac melyet csak ideiglenesen tud helyettesíteni egy rossz pulóver. Rendkívüli költséget jelenthet, ha megbetegszik az állat, a kezelés típusától függően széles az árlista. Alapszabály, hogy az időben történő beavatkozás nem csak kutyabarát hanem sokkal olcsóbb is. A "ráfordításoknál" mindenképp számoljunk az időfaktorral, csak akkor vágjunk mindkettőnk érdekében a kutyatartásba, ha tudjuk biztosítani a sétáltatáshoz, foglalkozáshoz szükséges időt is.