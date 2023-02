Teljesen mindegy, hogy kormánypárti vagy ellenzéki vezetésű volt Miskolc, a fejlesztések, állami támogatások ide valahogy sosem érkeztek – mondta a napokban Szilágyi Szabolcs DK-s önkormányzati képviselő egy sajtótájékoztatón, amit a minap.hu közölt.

A Jobbikból nemrég a Demokratikus Koalícióba igazolt politikus a kijelentését azzal magyarázta, hogy szerinte az avasi hulladéktárolók csak kampányígéretek voltak és valószínűleg már sokan el is feledkeztek róla. A múlt évi országgyűlési választáson elbukott politikus, korábban a miskolci Katica bölcsőde homokozójának rekonstrukcióját nagyobb volumenű beruházásnak titulálta.

Már tavaly megkapták a pénzt

„Tavaly februárban jelentettük be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, hogy 200 millió forintos kormányzati támogatást kap Miskolc a föld alatti hulladéktárolók mintaprojektjének megvalósítására” – nyilatkozta megkeresésünkre Csöbör Katalin, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. Hozzátette: a bejelentést és némi hiánypótlást követően, tavaly július 11-én a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vezetői aláírták a „Miskolc-Avas földbe süllyesztett hulladéktároló szemléletformálás és építési beruházás” című projekt támogatói okiratát. „Ez alapján a társulás számlájára már múlt évben megérkezett az ígért 200 millió forintos támogatás. Az én mandátumom a forrás megszerzéséig terjedt, minden további lépés, intézkedés az önkormányzati társulás feladata” – húzta alá.

Illusztráció

Forrás: ÉM

Rámutatott arra is, hogy "a miskolci önkormányzat a szerződő fél, így az önkormányzat részesült a támogatásban, és az önkormányzat a megrendelő is ebben az esetben. Vagyis az ígéretemet megtartottam, a forrást megszereztem, az állam azt a szerződés szerint át is utalta. Az önkormányzati képviselők feladata pedig az lenne, hogy minden erejükkel segítsék az avasi föld alatti hulladéktárolókhoz hasonló, innovatív projektek megvalósulását, Miskolc fejlődését!"

A beruházás folyamatban van

Szilágyi Szabolcs állítása miatt megkerestük a városháza sajtóosztályát. Azt írták: „Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a Miskolc-Avas földbe süllyesztett hulladéktároló szemléletformálás és építési beruházás című projekt keretében támogatta, 100 százalékos támogatási intenzitás mellett, kettőszázmillió forinttal 2022. július 11. napján kelt támogatói okiratával” – húzta alá a sajtóosztály. Rámutattak: a támogatással a társulás egyrészt építési beruházást (25 darab földbe süllyesztett hulladéktároló kiépítését 5 hulladékgyűjtő szigeten), másrészt pedig az ehhez kapcsolódó szemléletformálást valósítja meg.

Minden a terv szerint alakul

A városháza szerint már idén befejeződhet a kivitelezés. „Az építési beruházás kapcsán jelenleg folyamatban van a földbe süllyesztett hulladéktárolók és annak hulladékgyűjtő szigetei helyszínének kiválasztása Miskolc Avas területén. A vállalkozó a kivitelezést előre láthatólag 2023. március hónap folyamán lefolytatja és a projekt befejezésének záró időpontja április 30. lesz” írták. Azt is kiemelték: összességében elmondható, hogy mind az építési beruházás, mind pedig a szemléletformálás vonatkozásában a projekt lebonyolítása folyamatban van, a vonatkozó határidők betartásra kerülnek.