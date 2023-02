Második alkalommal rendezték meg a bodrogközi fiatalok böllérversenyét Karcsán. Az esemény tavaly is jól sikerült, egyebek mellett ezért is döntöttek a folytatás mellett – közölte portálunkkal Milinki László, a település polgármestere. Hozzátette: nevezni negyven éves korig lehetett, ugyanis a náluk idősebbek gyermekkorukban még belenevelkedtek a házi disznóvágások kultúrájába. A negyven év alatti korosztály azonban csak ritkán, vagy egyáltalán nem vett még részt ilyen alkalmon, ezért is számít ma már kuriózumnak a disznóvágás – tette hozzá.

Kiemelte: településükön évtizedekkel ezelőtt majdnem minden portán tartottak sertést, így évente minden család akár két-három alkalommal is vágott disznót. Ez közösségi esemény volt, összetartotta a rokonságot és a szomszédokat, valamint egészséges alapanyagot biztosítottak az otthoni konyhának – jegyezte meg. Ma már alig van olyan porta a faluban, ahol tartanának disznót – közölte a polgármester.

A versenyről szólva Milinki László kifejtette: a csapatok a megkapott disznók felét dolgozták fel a versenyen, a másik felét hazavihették. Díjazták a legszakszerűbb perzselést, a legfinomabb tepertőt, a hurkát-kolbászt, valamint a legjobb disznótoros-tálat.

Újra felfedezni

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úgy vélte: fontos az, hogy a fiatalok is átvegyék apáik és nagyapáik hagyományait a disznóvágás terén. Az egyébként történész honatya emlékeztetett rá, hogy korábban a bodrogközi falusi portákon ünnep volt a disznóvágás, hiszen a megélhetés egyik alappillére volt az állattartás, több hónapig elegendő húst biztosított egy-egy feldolgozott haszonállat a család számára. A fiúk az apáktól vették át a húsfeldolgozás tudományát, fortélyait, ami mára megszakadt. Ezért is tartja nagy dolognak a karcsaiak kezdeményezését, amely abban segít, hogy a fiatalok is újra felfedezzék ezt a szokást és a vele járó élményeket.

A rendezvényre nemcsak az alsó-, de a szlovákiai felső-Bodrogközből is érkeztek vendégek, akik ugyancsak a térség hagyományos ételeit készítették el. Nagy Attila, Nagykövesd polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy ők is s régi hagyományos ételeket készítették el. Hozzátette: településükön is jelentősen visszaesett az állattartók száma, ezt a sertéspestisnek tulajdonítja. Éppen ezért maga is kiváló kezdeményezésnek tartja a karcsaiak fiatal bölléreket közösséggé kovácsoló versenyét.

Többen megjegyezték: jó látni, hogy ma is vannak olyan fiatalok a Bodrogközben, akik értenek a disznó feldolgozásához és ráadásul jól is tudják magukat érezni közben. Klisovszki Leila, a böllérversenyt szervező Karcsai Fiatalok Társasága tagja azt mondta: ismeretségi körükben sok olyan fiatal van, akik nagyon szeretik a disznóvágással járó élményeket. A karcsai bodrogközi fiatalok böllérversenyének szervezése közösségformáló alkalom a számukra. Kérdésünkre elmondta: nagyon sok olyan ételt szeret maga is, ami disznóhúsból készül, de igazán az a körömpörkölt a kedvence, amit édesapja készít.