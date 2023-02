Elkezdődik hamarosan a miskolctapolcai orvosi rendelő felújítása. Akik ismerik az épület állapotát, és akik az itteni háziorvosi körzetekbe tartoznak, bizonyára örömmel fogadták Veres Pál bejelentését. A polgármester a közösségimédia-oldalán tudatta: a felújítás két épületet érint, ugyanis a szomszédos, jelenleg üresen álló épületet is átalakítják. A terv az, hogy a felújítások után ide költözik a védőnői szolgálat, valamint a gyermekorvosi rendelő – részletezte a politikus. Posztjából kitűnt: a most is rendelőként üzemelő tömb felújítására 132 millió, a másik épületre 101 millió forintot fordítanak a TOP-os pályázat keretében elnyert forrásból.

Mikorra várható a befejezés? Mi az előzménye, lesz-e a városi egészségügyi hálózat egészét érintő folytatása a tapolcai rekonstrukciónak? A városháza sajtóosztályától vártuk kérdéseinkre a választ.