A rák elleni küzdelemnek éppúgy része a megelőzés és az ismeretek terjesztése, mint a betegellátás, olvasható a Action Heller Consulting által összeállított sajtóközleményben, amelyet a rák világnapja alkalmából adtak közre. A Rák Világnapja a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) kezdeményezésére jött létre 2000-ben, az akkor, Párizsban tartott első rákellenes világkongresszuson, melyet azóta minden év február 4-én tartanak világszerte. Célja, hogy a figyelmet a megelőzés fontosságára, a betegséggel kapcsolatos ismeretek terjesztésére és a betegellátás javítására irányítsa.

A közleményből kiderül, hogy globális szinten évente mintegy 10 millió ember hal meg daganatos betegség következményeként, és a szakemberek becslése szerint ez a szám 2030-ra 13 millió is lehet, ha nem teszünk ellene semmit.

A daganatos betegségek közül a tüdőráknak a legnagyobb az aránya, 11,6 százalékkal, de a daganatos betegségek okozta haláleseteknek már 20 százalékáért felelős a tüdőrák. Az Európai Unió országai közül lakosságarányosan sajnos Magyarországon a legmagasabb a tüdőrák okozta halálesetek száma (2019-es adat).

Fontos a szűrővizsgálat!

A tüdőrákos megbetegedések 85 százaléka a dohányzásra vezethető vissza, és ez azt is jelenti, hogy a tüdőrák megelőzésének leghatékonyabb módja a dohányzás visszaszorítása. A dohánytermékek árának az elmúlt években tapasztalt drasztikus emelkedése és a dohányzás tiltása a vendéglátóhelyeken eredményezett némi csökkenést a dohányosok számában Magyarországon is, de a füstölők tábora, azaz a tüdőrák szempontjából a legnagyobb kockázatnak kitett csoport még így is riasztóan nagy: a felnőtt férfiak több mint egynegyede, a felnőtt nők több mint egyötöde dohányzik rendszeresen.

Társadalmi szinten is valószínűleg az az egyik leghatékonyabb módja a dohányzás visszaszorításának, ha az „utánpótlást” sikerül visszafogni. A dohányzók döntő többsége fiatalon kezd el füstölni, olyan időszakban, amikor még a szüleikkel élnek, vagy legalábbis még rendszeres és gyakori a kapcsolatuk velük. Ilyen értelemben a szülő feladata is, hogy hatni próbáljon az akár már felnőtt gyerekére, például azzal, hogy rendszeresen figyelmezteti őt a dohányzás nyilvánvaló ártalmaira. Az egészségtudatosságot növeli, ha egy fiatal dohányost rávesz a családja vagy a baráti köre, hogy járjon szűrővizsgálatra. A szűrővizsgálatok lehetővé teszik, hogy korai szakaszában felismerjenek egy esetlegesen kialakuló betegséget. A dohányosokat nemcsak a tüdőrák, hanem például a COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség) is fenyegeti, amely esetében szintén nagy jelentősége van a korai felismerésnek. Mindamellett egy szűrővizsgálat elgondolkodtat egy alkalmi dohányost is, hogy milyen káros következményei lehetnek a rossz szokásának. A közlemény szerint a rák világnapja csak egyetlen nap az évben, de rámutat arra, hogy minden szinten van értelmük a folyamatos erőfeszítéseknek, mert az eredmények emberi életekben mérhetőek.