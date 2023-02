Friss információkkal bővült a felvételi tájékoztató.

A felsőoktatási intézmények a decemberben közzétett adatok egy részét pontosították, módosították, és új szakokat is meghirdettek, tudatta az Oktatási Hivatal. Emiatt a felsőoktatásba készülőknek a jelentkezési határidő előtt érdemes a felvételi tájékoztatót újra átolvasniuk, ügyelve a módosított információkra.

Bizonyára minden diák tudja, hogy a meghirdetett képzésekre február 15-én éjfélig lehet jelentkezni a felvi.hu E-felvételi menüpontjában. A felvételizőknek eddig az időpontig hitelesíteniük is kell a jelentkezésüket, ami már kizárólag ügyfélkapu segítségével lehetséges. Ugyancsak február 15-e a kiegészítő eljárási díj befizetésének határideje. Ezt azoknak kell átutalniuk vagy bankkártyával kiegyenlíteniük, akik a díjmentesen megjelölhető háromnál több (de legfeljebb hat) képzésre jelentkeznek. Érdemes tudni, hogy a 2023 szeptemberében induló képzések felvételi eljárásában a pontszámítás a jelentkezők számára kedvezően változik meg.

Alapképzésre és osztatlan képzésekre jelentkezőknek – általános felvételi követelményként – nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tenniük. Bizonyos szakok érettségi követelményeihez képest az intézmények elfogadhatnak középszintű érettségit is az emelt szintű helyett. Ezek listája szintén a tájékoztatóban olvasható. Mindemellett megszűnik a jogszabályi minimumponthatár. A felvételi eljárásról valamennyi tudnivaló a felvi.hu honlapon olvasható.

Jövő évi újdonságok

2024-ben újabb változások történnek a felsőoktatásban. Az egyetemek és főiskolák többé-kevésbé szabad kezet kapnak a felvételi követelmények, így az intézményi pontszámok meghatározásában. Az egyházi intézményekben például pontok járnak a hitéletért, több egyetemen pedig figyelembe veszik saját felvételi-előkészítő kurzusaik elvégzését, és számos intézményben a releváns munkatapasztalatért is pontok járnak. A Miskolci Egyetemen 51 jogcímen lehet majd intézményi pluszpontokat szerezni. Nemcsak az országos és nemzetközi versenyeken lesz érdemes részt venni, hanem a Miskolci Egyetem által szervezett tanulmányi versenyeken, de olyan megméretéseken is, amelyeket a miskolci önkormányzat rendez. Bár nem lesz kötelező minden képzésre az emelt szintű érettségi, a diplomaszerzéshez pedig a nyelvvizsga, de érdemes ezeket is bevállalni, mert jócskán megemelhetik a felvételi pontok számát. A Miskolci Egyetem előnyben részesíti a hátrányos helyzetben és a fogyatékossággal élő jelentkezőt, valamint azokat, akik gyermeket nevelnek, vagy hátrányos helyzetű településen élnek. Bizonyos szakokon a munkatapasztalatért is járnak pluszpontok, és a már megszerzett szakmai végzettségért is. A teljes lista szintén a felvi.hu oldalán található meg. A Tokaj-Hegyalja Egyetem is hasonlókért ad majd pluszpontokat. Az intézmény táblázatában találtunk egy érdekességet is: pluszpont jár azért, ha a jelentkező valamelyik szülője, nagyszülője vagy nevelőszülője az intézménybe, illetve jogelődjébe járt. Ezért 10 pluszpontot lehet szerezni.