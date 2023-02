Egy felsőzsolcai nyugdíjas házaspár keresett meg minket, hogy az esküvőjükön énekeltek a miskolci Petőfi-leszármazottak. Olvasóink az Észak-Magyarország előfizetői, így fedezték fel 2023. január 30-ai lapszámunkban, hogy személyesen ismerik Rhúz Annát és Andreát. Az ikerpár nem régen családfakutatásáról számolt be szerkesztőségünknek.

Közel ötvenéves házasok

– Megmaradtak a korabeli fotók és egy magnófelvétel is az esküvőnkről, ami 1974. augusztus 31-én volt. Rhúz Anna és Andrea ikrek serdülőként énekeltek itt. Azóta nem találkoztunk velük, csak most az újságban láttuk meg és ismertük fel őket. Még mindig hasonlítanak a fiatalkori önmagukra. Az Észak-Magyarországot pedig a szüleim kezdték járatni maguknak – mesélte Béres Zoltánné. – Annak idején az esküvőszervező iroda ajánlotta fel számunkra az énekes műsort a polgári esküvőn. Aztán a Mindszenti templomban volt az egyházi szertartás, majd nagy lagzit tartottunk egy munkásszálló éttermében, körülbelül száz fővel. Ezt követően egy évig Sajókeresztúrban laktunk a férjem szüleinél, utána Felsőzsolcára költöztünk az én szüleimhez. 1979-ben pedig építkeztünk, hogy saját otthonunk lehessen és azóta ott lakunk. Egy lányunk, két fiunk és öt unokánk van, egy kislány és négy fiú. A legkisebb fiúcska kétéves. A lányunk Londonban, a kisebbik fiunk Németországban, a nagyobbik pedig Lóréven a Csepel-szigeten él és székely menyeink lettek. Lassan közeledik a 49. házassági évfordulónk, de előtte még a születésnapjainkat ünnepeljük majd. Általában étterembe, vagy több napos kirándulásra megyünk ilyenkor és a gyerekek is meglátogatnak minket.