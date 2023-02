Lavinát indított el az a Metropolhoz eljuttatott hangfelvétel, amely arra enged következtetni, hogy a budapesti Eötvös József Gimnázium igazgatója és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője több évtizede „árulnak” minimum félmilliós kenőpénzért iskolai helyeket a felvételit elbukó, pénzes szülők gyerekeinek.

A Budapesti Rend­őr-főkapitányság vesztegetés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, és vizsgálja a Metropolhoz eljuttatott hangfelvétel tartalmát is. Az biztos, hogy a vezető gimnáziumok helyeiért minden évben nagy harc folyik. Vármegyénkben vajon mivel próbálkoznak a szülők? – kérdeztük azon miskolci gimnáziumok igazgatóit, melyek az országos rangsorban ott vannak a top 100-ban.

Madarász Péter, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium igazgatója írásban a következő sorokat juttatta el portálunkhoz: „A középiskolai felvételi eljárás jogilag pontosan szabályozott folyamat, amelyben az igazgató számára sincs lehetőség a felvételin nyújtott teljesítmény alapján kialakult sorrend megváltoztatására. Ezt a Hermanban a részfolyamatok teljes átláthatóságával biztosítjuk. A dolgozatokat a teljes munkaközösségek javítják az iskola épületében, a pontszámokat az oktatási azonosítóval nyilvánosságra hozzuk, a szóbeli vizsgákon a tanulók véletlenszerűen kerülnek a bizottsághoz. 10-15 évvel ezelőtt előfordult a szülőktől arra vonatkozó utalás, hogy eredményeitől függetlenül van-e valamilyen más lehetőség a gyereknek a bekerülésre, de az iskolavezetés minden alkalommal határozottan elzárkózott. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években ilyen jellegű megkeresés nem történt” – fogalmazott Madarász Péter.

Nem az a régió

– Nagyon furcsa lenne, ha hozzám olyan kéréssel fordulna egy szülő, hogy fizetne a gyereke felvételéért – jelezte Holczinger Ferenc, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója. – Azt, hogy ki nyerhet felvételt a gimnáziumba, a felvételin elért pontszámok döntik el. Évente 2-3 diák kerülhet be méltányossági alapon. Vagy azért, mert a testvére is hozzánk jár, vagy valamilyen szociális hátránnyal küzd. Azok a szülők, akiknek a gyermeke nem érte el a bejutáshoz szükséges pontszámot, méltányossági kérelmet nyújthatnak be, melyekről a fenntartóval egyeztetve születik döntés. Természetesen nálunk az is számít, hogy a család azonosulni tudjon az egyházi iskola szellemiségével. Abból azonban még soha nem volt probléma, ha valamelyik diák nem nyert felvételt, hiszen a szülőknek nem a jezsuita gimnázium az egyetlen opciójuk – hangsúlyozta Holczinger Ferenc.

– Egyáltalán nem próbálkoznak a szülők pénzbeli juttatással a felvételért cserébe – szögezte le Fazekas Róbert, a Földes Ferenc Gimnázium igazgatója. – Ha a diák nem érte el a szükséges pontszámot, akkor a szülő fellebbezhet. Olyan években, amikor sok diák felvételizik, természetesen megnő a fellebbezések száma is. Osztályonként 4-4 hely van, amelyek fellebbezés után betölthetők. Hogy kit veszünk fel, annak szabályait pontosan rögzítettük az iskola pedagógiai programjában. Pontazonosság esetén is ennek megfelelően járunk el, mert a végső pontszám részpontszámokból áll, és van, amelyiket hangsúlyosabban vesszük figyelembe. A jómódú szülők sem próbálják pénzzel bejuttatni a gyereküket. Úgy gondolom, hogy ez nem az a régió, mint a fővárosi – tette hozzá Fazekas Róbert.